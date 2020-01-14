Wettbewerb zwischen den Strecken des Ile-de-France-Netzes

Zugriff auf Informationen nach Projekt
Die Dokumente zu den verschiedenen wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren sind in den folgenden Abschnitten verfügbar:
Um Ihnen einen besseren Service im gesamten Verkehrsnetz zu bieten, bereitet Île-de-France Mobilités den Wettbewerb für den Betrieb der Linien vor. Es wird 2021 mit einigen Busnetzen in den äußeren Vororten beginnen und schrittweise auf den Rest des Netzes ausgeweitet. Warum wurde dieser Wettbewerb ins Leben gerufen und wie wird er Ihr tägliches Leben verändern? Wir sagen Ihnen alles!
Bis dahin wurden die Linien an Verkehrsunternehmen vergeben, die sie auf unbestimmte Zeit betrieben. Auch wenn es so einfacher erscheinen mag, ist es für Reisende nicht immer von Vorteil. Da dem Betreiber zugesichert wird, die ihm zugewiesenen Strecken weiterhin zu betreiben, kann er seine Ziele nicht erreichen, während er seine Leitungen weiter betreibt.
Der Wettbewerb des Verkehrsnetzes der Île-de-France wird es Île-de-France Mobilités ermöglichen, präzise Ziele zu definieren, die an jedes Netz angepasst sind , und die Betreiber bewerten zu können, um Ihnen einen besseren Service zu bieten, sei es in Bezug auf Transportangebot, Regelmäßigkeit, Sauberkeit oder Fahrgastinformation...
Es ist auch eine Möglichkeit, den Zugang zu Informationen für die Fahrgäste zu vereinfachen: Ohne suchen zu müssen, wer der Betreiber einer bestimmten Linie ist, können sie sich bei Problemen oder Fragen direkt an Île-de-France Mobilités wenden. Die Standardisierung des Verkehrsnetzes der Ile-de-France hat bereits begonnen : Wie Sie bemerkt haben, erhalten die neuen Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse eine neue einheitliche Lackierung (ihre Außendekoration), damit Sie auf einen Blick die Verkehrsmittel erkennen können, die Teil des Netzes der Île-de-France sind.
Der Wettbewerb der Linien, der bereits in den anderen Netzen Frankreichs besteht, wird somit schrittweise in der Île-de-France Einzug halten. Als organisierende Behörde für Mobilität verwaltet Île-de-France Mobilités diesen Prozess über einen Zeitraum von 20 Jahren für ihr gesamtes öffentliches Verkehrsnetz:
Zusammenfassung der wichtigsten nächsten Schritte für den wettbewerblichen Betrieb der Übertragungsleitungen der Île-de-France:
Die Entwicklung des Reiseverkehrs in der Île-de-France hängt weitgehend mit den Veränderungen der Bevölkerung, der Beschäftigung und der Verkehrsströme zusammen, die durch die großen Strukturierungseinrichtungen entstehen: Studienorte, Freizeit- und Einkaufszentren usw.
Quantifizierte und lokalisierte Kenntnisse dieser Entwicklungen sind für die Durchführung von Studien zur Prognose des Personenverkehrs unerlässlich. Zu diesem Zweck stützt sich Île-de-France Mobilités auf eine einzige Quelle, die die gesamte Region Île-de-France abdeckt: die Prognosen des Institut Paris Region.
Als Stelle, die für die Entwicklung und Überwachung des regionalen Masterplans der Île-de-France zuständig ist. Das Institut entwickelt Hypothesen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung auf regionaler Ebene, die jährlich aktualisiert werden. Seine Arbeit wird regelmäßig durch die direkte Sammlung von Informationen von lokalen Behörden und Akteuren in diesem Bereich sowie durch den Austausch mit dem INSEE Île-de-France, den staatlichen Diensten und dem Atelier parisien d'urbanisme bereichert.
Bewerbern für den Betrieb der öffentlichen Verkehrslinien der Île-de-France wird empfohlen, sich bei regionalen Bevölkerungs- und Beschäftigungsprognosen auf diese Informationsquelle zu stützen . Wenn der Kandidat es haben möchte, kann er es direkt beim Institut Paris Region beantragen.
Kontakt:
Das Institut der Region Paris
Postanschrift: 15 rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15
Telefon : +33 1 77 49 77 49
Webformular: https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region/nous-contacter.html
