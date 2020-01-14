Wettbewerb zwischen den Strecken des Ile-de-France-Netzes

Was ist für Sie neu mit dem Wettbewerb im Ile-de-France-Netz?

Bis dahin wurden die Linien an Verkehrsunternehmen vergeben, die sie auf unbestimmte Zeit betrieben. Auch wenn es so einfacher erscheinen mag, ist es für Reisende nicht immer von Vorteil. Da dem Betreiber zugesichert wird, die ihm zugewiesenen Strecken weiterhin zu betreiben, kann er seine Ziele nicht erreichen, während er seine Leitungen weiter betreibt.

Der Wettbewerb des Verkehrsnetzes der Île-de-France wird es Île-de-France Mobilités ermöglichen, präzise Ziele zu definieren, die an jedes Netz angepasst sind , und die Betreiber bewerten zu können, um Ihnen einen besseren Service zu bieten, sei es in Bezug auf Transportangebot, Regelmäßigkeit, Sauberkeit oder Fahrgastinformation...

Es ist auch eine Möglichkeit, den Zugang zu Informationen für die Fahrgäste zu vereinfachen: Ohne suchen zu müssen, wer der Betreiber einer bestimmten Linie ist, können sie sich bei Problemen oder Fragen direkt an Île-de-France Mobilités wenden. Die Standardisierung des Verkehrsnetzes der Ile-de-France hat bereits begonnen : Wie Sie bemerkt haben, erhalten die neuen Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse eine neue einheitliche Lackierung (ihre Außendekoration), damit Sie auf einen Blick die Verkehrsmittel erkennen können, die Teil des Netzes der Île-de-France sind.

Der Wettbewerb der Linien, der bereits in den anderen Netzen Frankreichs besteht, wird somit schrittweise in der Île-de-France Einzug halten. Als organisierende Behörde für Mobilität verwaltet Île-de-France Mobilités diesen Prozess über einen Zeitraum von 20 Jahren für ihr gesamtes öffentliches Verkehrsnetz: