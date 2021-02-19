Der Wettbewerb der Buslinien der Grande Couronne
Um einen besseren Service im gesamten Verkehrsnetz zu bieten, organisiert Île-de-France Mobilités den Wettbewerb für den Betrieb der Linien. Auf dieser Seite finden Sie alle Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung für den Betrieb der Buslinien der Grande Couronne.
Der Betrieb der Buslinien in den äußeren Vororten war Gegenstand einer ersten Generation von Ausschreibungen, deren Verträge zwischen 2021 und 2024 in Betrieb genommen wurden. Ab 2024 stellt Ile-de-France Mobilités einen Teil der Verträge, die ab Mitte 2025 auslaufen, wieder in den Wettbewerb.
Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Busnetze in den äußeren Vororten
Geplante wettbewerbliche Ausschreibungsverfahren
Berichte über die Wahl der Verwaltungsmethode, über die der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités abgestimmt hat
Greifen Sie auf die Berichte der folgenden Sitzungen zu:
Vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités vergebene Aufträge
Hier ist die Liste der nach Gemeinden vergebenen Aufträge