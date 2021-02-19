Der Wettbewerb der Buslinien der Grande Couronne

Der Betrieb der Buslinien in den äußeren Vororten war Gegenstand einer ersten Generation von Ausschreibungen, deren Verträge zwischen 2021 und 2024 in Betrieb genommen wurden. Ab 2024 stellt Ile-de-France Mobilités einen Teil der Verträge, die ab Mitte 2025 auslaufen, wieder in den Wettbewerb.

Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Busnetze in den äußeren Vororten