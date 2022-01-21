Der Wettbewerb zwischen den Buslinien von Paris und der Petite Couronne Veröffentlicht am 2022 January 21

Um einen besseren Service im gesamten Verkehrsnetz anbieten zu können, bereitet Île-de-France Mobilités den Wettbewerb für den Betrieb der Linien vor. Auf dieser Seite finden Sie alle Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung für den Betrieb der Buslinien von Paris und Petite Couronne.

Dokumente zum Wettbewerb zwischen den Busnetzen von Paris und seinen inneren Vororten