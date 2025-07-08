FAQ - Zeitkonten

2. Wird die bei der RATP geltende Methode zum Erwerb von Jahresurlaub beim neuen Arbeitgeber beibehalten?

Die RATP kann vor dem Datum der Inbetriebnahme der PSD die Inanspruchnahme von Jahresurlaubstagen zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Inbetriebnahme der PSD bis zu vier Monate nach diesem Datum validieren, sofern dieser Urlaub den vor der Übertragung geltenden und zum Zeitpunkt der Übertragung geltenden Unternehmensregeln (Vereinbarungen, DUE und Praktiken) entspricht. Jeder vom Veräußerer gemäß diesen Regeln genehmigte Jahresurlaub muss vom neuen Arbeitgeber aufrechterhalten werden.

In den letzten vier Monaten vor dem Datum der Inbetriebnahme der PSD übermittelt die RATP dem neuen Arbeitgeber monatlich die Liste der validierten Jahresurlaube.