FAQ - Zeitkonten
Veröffentlicht am
Antworten auf Ihre Fragen zu den Zeitkonten der Mitarbeiter während der Übergänge des Wettbewerbs zwischen den Buslinien Paris und Petite Couronne.
1. Was passiert mit den Zeitkonten der versetzten Mitarbeiter?
Zeitkonten und Zähler
|Am Umstellungsdatum
|Übertragen
|Verkauf
|Jahresurlaub
|JA
|Festes Ruhekonto
|JA
|Variables Ruhekonto
|JA
|Überstundenkonten (TS) / Ausgleichszeit (TC) / Ausgleichsurlaub (CCF)
|JA
|Day Giving Konto
|JA
|Tage, die im ticket der Ehrenmedaille verdient wurden
|JA (für Feiertage)
|JA (für TC)
Zeitsparkonten (CET)
|Am Umstellungsdatum
|Übertragen
|Verkauf
|CET
|JA
|DIESES Karriereende
|JA
Legende der Tabellen:
- "Umstellungsdatum" = erster Tag der Wiederaufnahme des Betriebs durch den neuen Betreiber.
- "Übertragen" = die Anzahl der Tage wird unverändert auf den neuen Arbeitgeber übertragen.
- "Saldo" = das Konto wird geschlossen und sein Wert wird gemäß den bei der RATP geltenden Regeln ausgeglichen.
2. Wird die bei der RATP geltende Methode zum Erwerb von Jahresurlaub beim neuen Arbeitgeber beibehalten?
Die RATP kann vor dem Datum der Inbetriebnahme der PSD die Inanspruchnahme von Jahresurlaubstagen zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Inbetriebnahme der PSD bis zu vier Monate nach diesem Datum validieren, sofern dieser Urlaub den vor der Übertragung geltenden und zum Zeitpunkt der Übertragung geltenden Unternehmensregeln (Vereinbarungen, DUE und Praktiken) entspricht. Jeder vom Veräußerer gemäß diesen Regeln genehmigte Jahresurlaub muss vom neuen Arbeitgeber aufrechterhalten werden.
In den letzten vier Monaten vor dem Datum der Inbetriebnahme der PSD übermittelt die RATP dem neuen Arbeitgeber monatlich die Liste der validierten Jahresurlaube.
3. Können Arbeitnehmer die Inanspruchnahme von Jahresurlaubstagen nach ihrem Versetzungsdatum vorwegnehmen?
Ja. In Übereinstimmung mit den bei der RATP geltenden Texten wird es möglich sein, Urlaub zu nehmen, der bis M + 4 nach dem Datum der Übertragung genommen wird.
Der zukünftige Arbeitgeber wird informiert.
4. Kann der Käufer einen Urlaub stornieren, der am Ende seiner beruflichen Laufbahn abgeschlossen oder im Gange ist?
Nein. Jeder Urlaub am Ende der Laufbahn, der gemäß den bei RATP geltenden Unternehmensregeln validiert wurde, wird beibehalten. Mitarbeiter, die nach dem Datum der Inbetriebnahme in den Ruhestand gehen, aber vor diesem Datum mit der Wiederaufnahme der auf ihrem CET am Ende der Laufbahn positionierten Tage begonnen haben, werden nicht versetzt (sofern das CET am Ende der Laufbahn kontinuierlich genommen wird).
5. Werden die Regeln für die Eröffnung, Verwendung und Anpassung des CET und CET am Ende der Laufbahn der RATP beim zukünftigen Arbeitgeber beibehalten?
Île-de-France Mobilités bittet jeden Käufer, die Eröffnung eines speziellen Übergangskontos zu planen, um die Tage aus dem RATP-CET zu erhalten.
Die Einführung eines CET ist Gegenstand eines Tarifvertrags mit dem neuen Arbeitgeber.
6. Wird das Day Give-System beibehalten?
Ja, Île-de-France Mobilités hat die Käufer gebeten, das Prinzip der Spende von Urlaubstagen für kranke Angehörige beizubehalten.
Die Anzahl der Tage, die ticket einer dedizierten Kampagne erworben wurden, wird beibehalten. Die für das Day Giving-System spezifischen Verwaltungsregeln werden mit dem Käufer ausgehandelt.