FAQ - Sicherheit in Bussen in der Region Ile-de-France

Mit der Öffnung für den Wettbewerb im Verkehr der Ile-de-France bleibt die Sicherheit eine absolute Priorität.

Île-de-France Mobilités verstärkt seine Maßnahmen, um den Schutz von Fahrgästen und Fahrern unabhängig vom Betreiberunternehmen zu gewährleisten.

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen, die Sie möglicherweise haben.

1. Wer ist für die Sicherheit in Bussen verantwortlich?

Transportsicherheit basiert auf kollektiver Organisation. Mehrere Akteure arbeiten jeden Tag zusammen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten:

Die nationale Polizei über Einheiten, die auf den öffentlichen Verkehr spezialisiert sind;

Private Sicherheitskräfte von Transportunternehmen;

Der GPSR, der interne Sicherheitsdienst der RATP, der zu bestimmten Zeiten (insbesondere nachts) zugunsten der neuen Betreiber mobilisiert wurde;

die Regionale Transportbrigade (BRT), die sich aus speziell ausgebildeten privaten Sicherheitskräften der Île-de-France Mobilités zusammensetzt;

Und das CCOS (Security Operational Coordination Center), das Echtzeitinformationen aus dem gesamten Netzwerk zentralisiert, um Einsätze zu organisieren.

Diese Teamarbeit gewährleistet eine ständige Wachsamkeit, Tag und Nacht.