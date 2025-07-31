FAQ - Sicherheit in Bussen in der Region Ile-de-France
Veröffentlicht am
Antworten auf Ihre Fragen zur Sicherheit in den Bussen der Ile-de-France während der Übergänge des Wettbewerbs zwischen den Buslinien Paris und Petite Couronne.
Mit der Öffnung für den Wettbewerb im Verkehr der Ile-de-France bleibt die Sicherheit eine absolute Priorität.
Île-de-France Mobilités verstärkt seine Maßnahmen, um den Schutz von Fahrgästen und Fahrern unabhängig vom Betreiberunternehmen zu gewährleisten.
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen, die Sie möglicherweise haben.
1. Wer ist für die Sicherheit in Bussen verantwortlich?
Transportsicherheit basiert auf kollektiver Organisation. Mehrere Akteure arbeiten jeden Tag zusammen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten:
- Die nationale Polizei über Einheiten, die auf den öffentlichen Verkehr spezialisiert sind;
- Private Sicherheitskräfte von Transportunternehmen ;
- Der GPSR, der interne Sicherheitsdienst der RATP, der zu bestimmten Zeiten (insbesondere nachts) zugunsten der neuen Betreiber mobilisiert wurde;
- die Regionale Transportbrigade (BRT), die sich aus speziell ausgebildeten privaten Sicherheitskräften der Île-de-France Mobilités zusammensetzt;
- Und das CCOS (Security Operational Coordination Center), das Echtzeitinformationen aus dem gesamten Netzwerk zentralisiert, um Einsätze zu organisieren.
Diese Teamarbeit gewährleistet eine ständige Wachsamkeit, Tag und Nacht.
2. Was passiert bei einem Zwischenfall an Bord eines Busses?
Im Falle einer ungewöhnlichen oder gefährlichen Situation (Unhöflichkeit, Aggression, verdächtiges Verhalten) kann der Fahrer einen diskreten Alarm auslösen.
Diese Warnung wird vom Transportunternehmen und gegebenenfalls vom CCOS sofort berücksichtigt.
Je nach Situation:
- private Sicherheitskräfte können entsandt werden;
- GPSR kann angefordert werden, auch auf Strecken, die von neuen Betreibern betrieben werden;
- Bei Bedarf greift die Polizei ein.
Das CCOS stützt sich auf die Geolokalisierung von Bussen und Außendienstteams, um die schnellste und geeignetste Reaktion auszulösen.
3. Wer entscheidet über den Eingriff?
Die Entscheidung über das Eingreifen wird von den im CCOS vertretenen Strafverfolgungsbehörden in enger Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités und den Verkehrsunternehmen getroffen. Ziel ist es immer, so schnell wie möglich einzugreifen.
4. Wird es immer eine menschliche Präsenz in den Bussen geben?
Île-de-France Mobilités verstärkt im Rahmen des Wettbewerbs die menschliche Präsenz, die für die Sicherheit im Pariser Oberflächennetz und in den inneren Vororten zuständig ist, erheblich, zusätzlich zu dem von der Polizei vor Ort eingesetzten Personal.
Konkret:
- Mehr als 500 private Sicherheitskräfte sind für die Überwachung der Linien zuständig;
- Die Regionale Transportbrigade (BRT), die sich aus privaten Sicherheitskräften unter der Aufsicht von Île-de-France Mobilités zusammensetzt, setzt täglich bis zu 14 Teams in der Île-de-France ein.
- Die GPSR, die historisch mit der RATP verbunden war, wird ebenfalls mobilisiert, um die Sicherheit zu erhöhen, auch auf Strecken, die von anderen Betreibern betrieben werden.
5. Sind diese Beamten für den Transport ausgebildet?
Alle Sicherheitskräfte, die dem Busnetz zugewiesen sind, durchlaufen eine spezifische Schulung für Transportumgebungen. Diese Schulung beinhaltet:
- den rechtlichen Rahmen und die Regeln für den Eingriff in den öffentlichen Verkehr;
- Umgang mit Konflikten, Unhöflichkeiten und angespannten Situationen;
- Prävention geschlechtsspezifischer und sexueller Gewalt;
- Interventionstechniken in städtischen Gebieten.
Diese Beamten können eingreifen , um Hilfe zu leisten, eine verdächtige Situation zu melden oder eine Person auf frischer Tat festzuhalten, während sie auf die Polizei warten. Ihre Interventionen sind streng gesetzlich geregelt, in einem verhältnismäßigen und kontrollierten Rahmen.
6. Was kann ich tun, wenn ich ein Problem in einem Bus beobachte?
Sie können:
- Sprechen Sie mit dem Fahrer, wenn die Situation es zulässt;
- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Zeuge eines Übergriffs werden;
Ihre Wachsamkeit ist wertvoll, aber Ihre Sicherheit steht an erster Stelle: Greifen Sie niemals direkt ein, wenn die Situation gefährlich erscheint.