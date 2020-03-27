Die nachstehenden Informationen richten sich an Bewerber in den verschiedenen wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren für die Vergabe von Aufträgen für den Betrieb des Personenbeförderungsdienstes Grand Paris Express. Sie ergänzen die in den Konzessionsbekanntmachungen veröffentlichten Daten.

Informationstag für Betreiber am 13. Juni 2019

Um die Herausforderungen des Wettbewerbs zwischen den Linien 15, 16, 17 und 18 zu teilen, brachte Île-de-France Mobilités die Betreiber in Anwesenheit von RATP Infrastructure, dem designierten technischen Infrastrukturbetreiber, und der Société du Grand Paris, dem Auftraggeber und Eigentümer der Infrastrukturen, sowie der Generaldirektion für Verkehrs- und Meeresinfrastrukturen (DGITM) zusammen.