Öffnung des Verkehrs in der Nacht: Die endgültigen Daten werden bekannt gegeben!
Die Öffnung des Verkehrs in der Nacht, um den Bewohnern der Ile-de-France den Wunsch zurückzugeben, abends auszugehen
Um den Einwohnern der Ile-de-France den Wunsch zurückzugeben, abends in Paris und in den inneren Vororten auszugehen, hat Île de France Mobilités beschlossen, die Öffnung des Verkehrsnetzes in der Nacht von Samstag auf Sonntag einmal im Monat zu testen.
Die gewählten Daten entsprechen den folgenden Nächten: Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. September, 19. Oktober, 9. November, 18. Januar, 15. Februar, 14. März.
NB: Einige Daten der Festnächte wurden geändert, um sie an verschiedene Veranstaltungen anzupassen. Um mehr zu erfahren und die Pläne einzusehen, besuchen Sie diese Seite: Die Nächte werden an einem Samstag im Monat festlich sein, wenn der Verkehr nachts geöffnet ist!
Infografik: Nachtverkehr in der Île-de-France. An einem Samstag im Monat ist Ihr Transport die ganze Nacht mit 6 U-Bahn-Linien, 3 Straßenbahnlinien und 45 Buslinien geöffnet, von denen 20 verstärkt sind.
Die Erhöhung des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln bei Nacht ist unbestreitbar ein Hebel für die Attraktivität von Paris und der Île-de-France und ein echter Komfortgewinn für die Einwohner der Ile-de-France. Bei der Planung der nächtlichen Öffnung des Verkehrsnetzes sind jedoch zwei Punkte zu berücksichtigen:
- Die meisten Wartungsarbeiten und Infrastrukturmodernisierungen werden nachts durchgeführt. Diese Arbeiten sind unerlässlich, um den Betrieb des Transports tagsüber nicht zu beeinträchtigen.
- Die Häufigkeit und Regelmäßigkeit der nächtlichen Öffnung des Verkehrs sollte es den Akteuren der Nacht ermöglichen, sich zu organisieren, um Feierlichkeiten von ausreichendem Umfang zu fördern.
So können die Einwohner der Ile-de-France zwischen September 2019 und März 2020 6 Monate lang einmal im Monat und zusätzlich zur Silvesternacht und der Nacht des Musikfestivals das U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnnetz nutzen, um sich die ganze Nacht fortzubewegen.
Weitere Informationen und die Pläne der während der Festnächte geöffneten Verkehrsmittel finden Sie auf der entsprechenden Seite.