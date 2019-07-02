Öffnung des Verkehrs in der Nacht: Die endgültigen Daten werden bekannt gegeben!

Die Öffnung des Verkehrs in der Nacht, um den Bewohnern der Ile-de-France den Wunsch zurückzugeben, abends auszugehen

Um den Einwohnern der Ile-de-France den Wunsch zurückzugeben, abends in Paris und in den inneren Vororten auszugehen, hat Île de France Mobilités beschlossen, die Öffnung des Verkehrsnetzes in der Nacht von Samstag auf Sonntag einmal im Monat zu testen.

Die gewählten Daten entsprechen den folgenden Nächten: Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. September, 19. Oktober, 9. November, 18. Januar, 15. Februar, 14. März.



NB: Einige Daten der Festnächte wurden geändert, um sie an verschiedene Veranstaltungen anzupassen. Um mehr zu erfahren und die Pläne einzusehen, besuchen Sie diese Seite: Die Nächte werden an einem Samstag im Monat festlich sein, wenn der Verkehr nachts geöffnet ist!