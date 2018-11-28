Nehmen Sie am Navigo LAB-Experiment teil!

Ein Dienst, der auch auf einigen Samsung-Smartphones verfügbar ist

Nach dem neuesten Update der experimentellen Navigo LAB-App ist es Benutzern kompatibler Samsung-Smartphones** nun möglich, den Dienst unabhängig von ihrem Telefonanbieter zu testen. Diese neue Funktion ist ein weiterer Schritt in der Fortsetzung der Experimente für die breite Öffnung eines stabilisierten Dienstes für die breite Öffentlichkeit.

Zur Erinnerung: Die Anwendung Navigo LAB, die von Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit SNCF, RATP und Optile eingerichtet wurde, ist im Google Play Store für eine begrenzte Anzahl von Downloads zugänglich. Es ist daher für Kunden zugänglich mit:

– oder ein Android-Smartphone mit einem Orange oder Sosh NFC-Chip*

– oder ein berechtigtes Samsung-Smartphone (**), unabhängig vom zugehörigen Telefonanbieter

Als Ergebnis dieses Experiments wird der Dienst angereichert und direkt in der Vianavigo-Anwendung verfügbar sein. Dann in einem 2. Mal in den Anwendungen von RATP, SNCF und Transdev. Die genauen Daten dieser Ausflüge werden von den Teams von Île-de-France Mobilités mitgeteilt.

(*) Ausgenommen One Plus, Google Pixel 1 und 2, Nokia 8

(**) Galaxy S10e / S10 / S10 +, Galaxy S9 / S9 +, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8 +, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)

Die Liste wird sich wahrscheinlich mit neuen Smartphone-Veröffentlichungen weiterentwickeln.

Um mehr über die Entwicklung der Transport tickets in der Île-de-France zu erfahren, können Sie den entsprechenden Artikel lesen.