Deconfinement: Eine Charta legt die neue Organisation des öffentlichen Verkehrs fest
Diese Charta muss die bestmögliche Umsetzung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gewährleisten, indem sie die Verringerung der Anzahl der Fahrten durch Telearbeit und die Glättung der Spitzenzeiten fördert. Es zielt auch darauf ab, alternative Verkehrsmittel wie Radfahren oder Fahrgemeinschaften zu fördern .
Die Ziele der Charta
- Begrenzung der Zahl der Beschäftigten in öffentlichen Verkehrsmitteln durch Ausweitung der Nutzung von Telearbeit durch möglichst viele Arbeitnehmer durch Förderung alternativer Verkehrsmittel;
- Verteilen Sie die Passagierströme , indem Sie die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an den Arbeitsplätzen verteilen. Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern eine Bescheinigung ( verfügbar auf dieser Seite und auf der Website der Präfektur) für ihre Geschäftsreisen vorlegen;
- Das Tragen einer Maske in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist obligatorisch. Die Masken werden in den ersten Wochen von Île-de-France Mobilités, der Region und den Gemeinden, die dies wünschen, verteilt. Auch Unternehmen sind eingeladen, ihre Mitarbeiter auszustatten.
Diese Bestimmungen wurden für die erste Phase der Lockerung festgelegt und sollen regelmäßig angepasst werden.
Lockerung im Verkehr. Ziele: Einschränkung von Geschäftsreisen (Telearbeit, alternative Verkehrsmittel), Steuerung der Passagierströme durch Glättung der Stoßzeiten im Verkehr, Vermeidung der Übertragung des Virus durch das obligatorische Tragen von Masken.
Die verschiedenen Akteure und ihre Rollen
- Unternehmen, für die Fortsetzung der Telearbeit, die Verteilung von Stunden für diejenigen, die nicht Telearbeit leisten können, und die Einführung von Bescheinigungen, aus denen diese Arbeitszeiten hervorgehen
- Die Sozialpartner, um diese Modalitäten bei ihren Mitgliedern zu fördern
- Verkehrsunternehmen, um das Angebot entsprechend den verfügbaren Ressourcen zu modulieren, um die Sättigung zu begrenzen und die Fahrgäste besser zu informieren;
- Die CCIR Paris Île-de-France und die CRMA der Île-de-France, die Bedingungen der Charta auf ihre eigenen Agenten anzuwenden und sie zu fördern;
- Lokale Behörden, indem sie sich verpflichten, die Bedingungen dieser Charta für ihre eigenen Bediensteten anzuwenden und alternative Verkehrsträger zu fördern;
- Um diese Charta auf seine Agenten anzuwenden, fordert der Staat seine Betreiber auf, sie umzusetzen und die Zugänglichkeit von Masken für Kleinstunternehmen und KMU zu erleichtern.