Deconfinement: Eine Charta legt die neue Organisation des öffentlichen Verkehrs fest

Diese Charta muss die bestmögliche Umsetzung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gewährleisten, indem sie die Verringerung der Anzahl der Fahrten durch Telearbeit und die Glättung der Spitzenzeiten fördert. Es zielt auch darauf ab, alternative Verkehrsmittel wie Radfahren oder Fahrgemeinschaften zu fördern .

Die Ziele der Charta

Begrenzung der Zahl der Beschäftigten in öffentlichen Verkehrsmitteln durch Ausweitung der Nutzung von Telearbeit durch möglichst viele Arbeitnehmer durch Förderung alternativer Verkehrsmittel;

, indem Sie die Ankunfts- und Abfahrtszeiten an den Arbeitsplätzen verteilen. Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern eine Bescheinigung ( verfügbar auf dieser Seite und auf der Website der Präfektur) für ihre Geschäftsreisen vorlegen; Das Tragen einer Maske in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist obligatorisch. Die Masken werden in den ersten Wochen von Île-de-France Mobilités, der Region und den Gemeinden, die dies wünschen, verteilt. Auch Unternehmen sind eingeladen, ihre Mitarbeiter auszustatten.

Diese Bestimmungen wurden für die erste Phase der Lockerung festgelegt und sollen regelmäßig angepasst werden.