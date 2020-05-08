Verkehr und Covid-19: alle mobilisiert
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Reisen während der Hauptverkehrszeit ;
- Telearbeit so weit wie möglich aufrechterhalten , wo immer dies möglich ist;
Teilen wir unser Lächeln mit unseren Augen: Um uns im Transport gegenseitig zu schützen, muss die Maske Mund und Nase bedecken.
- Tragen einer Maske zur Sicherheit aller;
- Waschen Sie sich die Hände (hydroalkoholische Gelterminals stehen in den Bahnhöfen zur Verfügung);
- Wählen Sie kontaktlose Zahlungsmethoden für Ihre Transport tickets;
- Wenn möglich, denken Sie an alternative Mobilität : Fahrrad, Elektrofahrrad Véligo Vermietung zur Langzeitmiete (Details weiter unten auf dieser Seite).
Fahrrad-Arbeit-Schlaf: Wenn wir können, wählen wir stattdessen alternative Mobilitäten.
Auf der Seite der Reinigung von Stationen und Fahrzeugen: Es wird verstärkt und mit Reinigungsmitteln und viruziden Produkten durchgeführt.
Diese Maßnahmen sind für Ihre Sicherheit und die Ihrer Lieben unerlässlich. #TousMobilisés.
Kontaktlose Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den Transport nehmen müssen
Laden Sie Ihren Navigo-Pass von Ihrem Telefon aus auf
Über die App Île-de-France Mobilités können Sie Ihren Navigo-Pass aufladen, ohne zu einem Terminal oder Ticketschalter gehen zu müssen. Gehen Sie zur Anwendung, dann zur Registerkarte Kaufen und lassen Sie sich führen. Sie müssen ein NFC-Telefon mit Android 6.0 oder mindestens iOS 13 haben.
SMS-Ticket für Busse
Es ist jetzt möglich, Ihr Busticket in der gesamten Region Île-de-France per SMS zu kaufen, also ohne Wechselgeld. Mit dem Absenden eines Codes erhalten Sie ein Ticket in Form einer SMS und werden direkt von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.
Navigo einfach
Der Navigo Easy ist ein kontaktloser Pass zum Aufladen Ihrer Tickets und einiger Kurzpakete. Für alle zugänglich und unverbindlich, können Sie mehrere Transport tickets laden (t+ Tickets, Navigo Tag usw.). Es ist auch wiederaufladbar, ohne das Haus zu verlassen, per Smartphone.
Navigo Freiheit +
Der Navigo Liberté + wird derzeit im geografischen Umfang des T+-Tickets (Metro, Bus, Straßenbahn und RER in Paris), auf der Montmartre-Standseilbahn, dem Tzen, OrlyBus und RoissyBus eingesetzt und ermöglicht es Ihnen, mit dem Transport zu reisen und im folgenden Monat für die tatsächlich durchgeführten Fahrten abgezogen zu werden.
Das Elektrofahrrad, eine alternative Lösung für Ihre Reisen
Véligo Rental, ein persönliches Elektrofahrrad zur Langzeitmiete
Véligo Location ist ein Elektrofahrradverleih (VAE) für einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten. Es kann Ihnen ermöglichen, Ihre Fahrten von zu Hause zur Arbeit mit einem zuverlässigen, effizienten und angenehmen Fahrrad zu einem Preis von 40 € / Monat zu machen (der dank der Unterstützung des Arbeitgebers auf 20 € / Monat reduziert werden kann). Dieser Preis beinhaltet den Verleih des Fahrrads, aber auch dessen Wartung.
Eine Kaufprämie für Elektrofahrräder, Lastenräder, Falträder und angepasste Fahrräder
Wenn Sie den Kauf eines eigenen E-Bikes bevorzugen möchten, gibt es seit letztem Dezember eine Fahrradkaufhilfe: Sie können davon profitieren, unabhängig von Ihrem Wohnort in der Île-de-France. Neue klassische Elektrofahrräder sowie neue Lastenfahrräder mit oder ohne elektrische Unterstützung sind für eine Kaufbeihilfe zwischen 500 und 600 € (maximal 50 % des Kaufpreises einschließlich Mehrwertsteuer des Fahrrads und des Sicherheitszubehörs) förderfähig. Diese Kaufprämie wurde auch auf Falträder und angepasste Fahrräder ausgeweitet.
Um alle Details zu dieser Kaufprämie zu erfahren, besuchen Sie die entsprechende Seite.
Île-de-France Mobilités fördert die Nutzung von Fahrrädern mit einem Zuschuss von bis zu 500 € für den Kauf eines Elektrofahrrads.