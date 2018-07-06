Für eine bessere Kenntnis der Radverkehrsanlagen in der Île-de-France

Weitere Informationen

Dieses OSM/Île-de-France Mobilités-Projekt zielt darauf ab, alle Fahrradanlagen (Verkehr und Parken) in der Region Île-de-France in OpenStreetMap zu digitalisieren und dann die Entwicklung des Radwegenetzes im Laufe der Zeit zu überwachen und zu aktualisieren.

Ziel ist es, die Verbindung zwischen lokalen Akteuren und der OSM-Community herzustellen: Projektfortschritt, Werkzeuge und Methoden, Workshops und "Kartierungen". Die so konsolidierten Daten werden für alle Wiederverwender noch nützlicher.

Die Compagnie des Mobilités, begleitet von Carto'Cité und dem Verein Mieux se Voyager à Bicyclette, ist für diese Netzwerkanimation sowie für die Durchführung von Felderhebungen (immersive 360°-Aufnahmen, die auf der Mapillary-Website aufgeführt sind), der Qualitätskontrolle, der Unterstützung bei der Zählung von Geräten und der freien Verfügbarkeit von OSM-Daten zum Download nach Gebieten beauftragt.

Die Typologie der identifizierten Entwicklungen:

Bebauung: Radweg auf Fahrbahn oder getrennt, gemeinsame Fahrspur mit Bussen, Gegenrichtung Radfahren...

Parkplätze: Reifen, Radklemme, Pfosten, Unterstände, Gebäude ...

OpenStreetMap ist ein internationales Projekt, das 2004 initiiert wurde, um eine geografische Datenbank zu erstellen. Daten werden von Mitwirkenden gesammelt und integriert und jeder kann sich weltweit beteiligen. Dies sind Daten über Straßen, Gebäude, Erreichbarkeit, Eisenbahnen, aber auch über Wälder, Flüsse... und Fahrradanlagen!! Sie können von jedem unter einer freien ODbL-Lizenz wiederverwendet werden.

Vianavigo ist ein multimodaler Routenplaner, der von Île-de-France Mobilités entwickelt wurde. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, U-Bahn, Straßenbahn, RER, Transilien) bietet Vianavigo Mitfahrgelegenheiten und Fahrradrouten an. Vianavigo ist im Internet und in der mobilen Anwendung verfügbar: www.vianavigo.com

Finden und wiederverwenden Sie die Daten des öffentlichen Verkehrs von Île-de-France Mobilités auf den Opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data

Kontakt: [email protected]