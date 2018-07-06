Für eine bessere Kenntnis der Radverkehrsanlagen in der Île-de-France
Ziel ist es, die Wiederverwendung zuverlässiger zu machen: Routenforschung, territoriale Studien, lokale Politik zugunsten des Radfahrens.
Alle Akteure des Radverkehrs in der Region Paris sind somit betroffen, und alle Beiträge zu diesem Gemeinschaftsprojekt sind willkommen.
Die Herausforderungen
- Beitrag zur Förderung des Radfahrens durch:
undefinedundefined
- Förderung territorialer Maßnahmen, die die Attraktivität des Radfahrens als Verkehrsmittel stärken.
- über möglichst umfassende Daten für die gesamte Île-de-France und von guter Qualität verfügen;
- zuverlässigere und genauere Fahrradrouten für die Nutzer der Ile-de-France in Vianavigo anzubieten;
- über offene Daten (ODbL-Lizenz) verfügen, die für alle zugänglich sind, insbesondere für die lokalen Behörden der Ile-de-France, die diese in ihren Studien frei wiederverwenden können (Fahrradpläne, Mobilitätspläne für Unternehmen usw.);
Wer kann an diesem Projekt teilnehmen?
Île-de-France Mobilités hat La Compagnie des Mobilités mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit beauftragt:
- mit lokalen Behörden (Departements, Gemeinden) und interkommunalen öffentlichen Einrichtungen, um ALLE Fahrradanlagen in der Île-de-France zu identifizieren;
- mit der OSM-Community, um gesammelte Daten zu erfassen und Änderungen und Aktualisierungen zu verfolgen;
- mit Entwicklungs- und Stadtplanungsagenturen (IAU Île-de-France und APUR), um von ihrem territorialen Know-how in der Region Paris zu profitieren.
Wie kann man am Projekt teilnehmen?
- Indem ich im dafür vorgesehenen Portal die bestehenden Fahrradanlagen in meinem Gebiet anzeige: Radweg, Radweg, Zwei-Wege-Fahrrad, für Fahrräder geöffnete Busspur, Parkplätze (Bahnhof Véligo, Reifen, andere...): https://carto-velo.iledefrance-mobilites.fr
- Durch die Teilnahme an "Kartierungspartys", geselligen Veranstaltungen zur Identifizierung von Entwicklungen vor Ort
- indem Sie direkt zur OSM-Website beitragen: www.openstreetmap.org
Weitere Informationen
Dieses OSM/Île-de-France Mobilités-Projekt zielt darauf ab, alle Fahrradanlagen (Verkehr und Parken) in der Region Île-de-France in OpenStreetMap zu digitalisieren und dann die Entwicklung des Radwegenetzes im Laufe der Zeit zu überwachen und zu aktualisieren.
Ziel ist es, die Verbindung zwischen lokalen Akteuren und der OSM-Community herzustellen: Projektfortschritt, Werkzeuge und Methoden, Workshops und "Kartierungen". Die so konsolidierten Daten werden für alle Wiederverwender noch nützlicher.
Die Compagnie des Mobilités, begleitet von Carto'Cité und dem Verein Mieux se Voyager à Bicyclette, ist für diese Netzwerkanimation sowie für die Durchführung von Felderhebungen (immersive 360°-Aufnahmen, die auf der Mapillary-Website aufgeführt sind), der Qualitätskontrolle, der Unterstützung bei der Zählung von Geräten und der freien Verfügbarkeit von OSM-Daten zum Download nach Gebieten beauftragt.
Die Typologie der identifizierten Entwicklungen:
- Bebauung: Radweg auf Fahrbahn oder getrennt, gemeinsame Fahrspur mit Bussen, Gegenrichtung Radfahren...
- Parkplätze: Reifen, Radklemme, Pfosten, Unterstände, Gebäude ...
OpenStreetMap ist ein internationales Projekt, das 2004 initiiert wurde, um eine geografische Datenbank zu erstellen. Daten werden von Mitwirkenden gesammelt und integriert und jeder kann sich weltweit beteiligen. Dies sind Daten über Straßen, Gebäude, Erreichbarkeit, Eisenbahnen, aber auch über Wälder, Flüsse... und Fahrradanlagen!! Sie können von jedem unter einer freien ODbL-Lizenz wiederverwendet werden.
Vianavigo ist ein multimodaler Routenplaner, der von Île-de-France Mobilités entwickelt wurde. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, U-Bahn, Straßenbahn, RER, Transilien) bietet Vianavigo Mitfahrgelegenheiten und Fahrradrouten an. Vianavigo ist im Internet und in der mobilen Anwendung verfügbar: www.vianavigo.com
Finden und wiederverwenden Sie die Daten des öffentlichen Verkehrs von Île-de-France Mobilités auf den Opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data
Kontakt: [email protected]