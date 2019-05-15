Ile-de-France, genießen Sie zwei Fahrten pro Tag in Fahrgemeinschaften

Île-de-France Mobilités hat beschlossen, seine Politik zugunsten von Fahrgemeinschaften fortzusetzen, da sie viele Vorteile bietet: Sie tragen zum Kampf gegen die Umweltverschmutzung bei, ermöglichen die Verflüssigung des Straßennetzes und bieten Lösungen für nachhaltige Arbeiten im öffentlichen Verkehr.

Seit dem 1. Mai bietet Île-de-France Mobilités:

  • Für Passagiere werden 2 Fahrten pro Tag für Navigo Annual-Abonnenten angeboten;
  • Für Fahrer eine Kilometerpauschale pro Fahrt zwischen 1,5 und 3 Euro pro Fahrgast, abhängig von der zurückgelegten Strecke;
  • Bis zu 150 € pro Monat für Fahrer, die jeden Tag Fahrgemeinschaften auf dem Weg zur Arbeit bilden (mit maximal zwei Fahrten pro Tag und Fahrer, um Betrug zu vermeiden).

Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein!

1: Gehen Sie zur Routensuche und finden Sie Ihre

Über die IDF Mobilités-App, die für iOS/Android verfügbar ist, oder im Abschnitt Move.

Schritt 1: Route auf Me Move finden
Alle meine Reisen in der Île-de-France: In der Nähe, Routen, Verkehrsinformationen, Fahrpläne, Karten und Karten, meine Transportmittel leicht zugänglich.

2: Klicken Sie auf den Reiter "Mitfahrgelegenheit" und wählen Sie Ihre Route aus

Die Routensuche umfasst auch öffentliche Verkehrsmittel und Radfahren

Schritt 2: Wahl der Mitfahrgelegenheitsroute auf Me Moving
Wahl einer Route. Alle meine Reisen in der Île-de-France: In der Nähe, Routen, Verkehrsinformationen, Fahrpläne, Karten und Karten, meine leicht zugänglichen Transportmittel, tickets und Preise.

3: Sobald Sie auf die Website eines der Partner weitergeleitet wurden, registrieren Sie sich, um die angebotene Fahrt zu genießen

Vier Unternehmen nehmen bereits teil: Karos, Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines. Andere werden die Möglichkeit haben, sich ihnen anzuschließen.

Beispiel für eine Fahrt mit dem Mitfahrservice Klaxit
Beispiel für eine Fahrt mit einem Partner-Mitfahrdienst.

4: Los geht's!

Um mehr über die Entwicklung des Carpooling-Systems im Jahr 2022 zu erfahren, besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.