Ile-de-France, genießen Sie zwei Fahrten pro Tag in Fahrgemeinschaften
Île-de-France Mobilités hat beschlossen, seine Politik zugunsten von Fahrgemeinschaften fortzusetzen, da sie viele Vorteile bietet: Sie tragen zum Kampf gegen die Umweltverschmutzung bei, ermöglichen die Verflüssigung des Straßennetzes und bieten Lösungen für nachhaltige Arbeiten im öffentlichen Verkehr.
Seit dem 1. Mai bietet Île-de-France Mobilités:
- Für Passagiere werden 2 Fahrten pro Tag für Navigo Annual-Abonnenten angeboten;
- Für Fahrer eine Kilometerpauschale pro Fahrt zwischen 1,5 und 3 Euro pro Fahrgast, abhängig von der zurückgelegten Strecke;
- Bis zu 150 € pro Monat für Fahrer, die jeden Tag Fahrgemeinschaften auf dem Weg zur Arbeit bilden (mit maximal zwei Fahrten pro Tag und Fahrer, um Betrug zu vermeiden).
Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein!
1: Gehen Sie zur Routensuche und finden Sie Ihre
Über die IDF Mobilités-App, die für iOS/Android verfügbar ist, oder im Abschnitt Move.
Alle meine Reisen in der Île-de-France: In der Nähe, Routen, Verkehrsinformationen, Fahrpläne, Karten und Karten, meine Transportmittel leicht zugänglich.
2: Klicken Sie auf den Reiter "Mitfahrgelegenheit" und wählen Sie Ihre Route aus
Die Routensuche umfasst auch öffentliche Verkehrsmittel und Radfahren
Wahl einer Route. Alle meine Reisen in der Île-de-France: In der Nähe, Routen, Verkehrsinformationen, Fahrpläne, Karten und Karten, meine leicht zugänglichen Transportmittel, tickets und Preise.
3: Sobald Sie auf die Website eines der Partner weitergeleitet wurden, registrieren Sie sich, um die angebotene Fahrt zu genießen
Vier Unternehmen nehmen bereits teil: Karos, Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines. Andere werden die Möglichkeit haben, sich ihnen anzuschließen.
Beispiel für eine Fahrt mit einem Partner-Mitfahrdienst.
4: Los geht's!
Um mehr über die Entwicklung des Carpooling-Systems im Jahr 2022 zu erfahren, besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.