Verlängerung der Linie 12 nach Aubervilliers, los geht's!

Bahnhof Aimé Césaire

Der Bahnhof Aimé Césaire liegt in der Stadt Aubervilliers in der Nähe des Canal Saint-Denis und genießt eine strategische Lage und bedient südlich des Kanals das ZAC Canal – Porte d'Aubervilliers und sein Einkaufszentrum "le Millénaire" sowie im Norden dicht besiedelte Gebiete.

Warum der Name des Senders, "Aimé Césaire" ? Der Bahnhof wurde nach dem martinikanischen Dichter Aimé Césaire und seinem zeitlosen Werk benannt. Ein großer Mann, der auch einem Park in der Nähe der gleichnamigen Metrostation seinen Namen leiht.