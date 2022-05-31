Verlängerung der Linie 12 nach Aubervilliers, los geht's!
Das Herz von Aubervilliers auf der Linie 12
Seit ihrer Inbetriebnahme am 5. November 1910 zwischen Porte de Versailles und Notre-Dame de Lorette ist die Linie 12 weiter gewachsen, um immer mehr Einwohner der Ile-de-France zu verbinden. Zunächst nach Pigalle verlängert, schloss es sich dann Jules Joffrin, Porte de la Chapelle, Mairie d'Issy, dann Front Populaire im Jahr 2012 an. Heute verbindet sich die Linie 12 mit der Eröffnung von zwei neuen Stationen mit dem Herzen von Aubervilliers: Aimé Césaire und Mairie-d'Aubervilliers.
Bahnhof Aimé Césaire
Der Bahnhof Aimé Césaire liegt in der Stadt Aubervilliers in der Nähe des Canal Saint-Denis und genießt eine strategische Lage und bedient südlich des Kanals das ZAC Canal – Porte d'Aubervilliers und sein Einkaufszentrum "le Millénaire" sowie im Norden dicht besiedelte Gebiete.
Warum der Name des Senders, "Aimé Césaire" ? Der Bahnhof wurde nach dem martinikanischen Dichter Aimé Césaire und seinem zeitlosen Werk benannt. Ein großer Mann, der auch einem Park in der Nähe der gleichnamigen Metrostation seinen Namen leiht.
Demnächst Fahrradparkplätze Île-de-France Mobilités in Aimé Césaire
Um die Intermodalität zu fördern, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, rund um die Bahnhöfe und Stationen ihres Netzes 140.000 geschlossene und sichere Fahrradparkplätze sowie freien Zugang zu schaffen. Aus diesem Grund wird in der Nähe des Bahnhofs Aimé Césaire ein neuer Fahrradparkplatz mit 160 verfügbaren Stellplätzen bis Ende 2023 geschaffen.
Bahnhof Mairie d'Aubervilliers
Der Bahnhof befindet sich in der Avenue Victor Hugo im Herzen von Aubervilliers und bedient das Stadtzentrum der Stadt, einschließlich des Place de la Mairie im Norden und des Place du Marché, und begleitet die Dynamik des Viertels.
Warum dieser Name des Bahnhofs, "Mairie d'Aubervilliers"? In Anlehnung an die Lage des Bahnhofs Place de la Mairie, wo sich das Rathaus befindet. Die Endstationen beziehen sich immer auf den Namen der Gemeinde, um den Reisenden die Orientierung zu erleichtern.
Die Verlängerung der Metrolinie 12 in Zahlen: 2 neue Stationen (Aimé Césaire und Mairie d'Aubervilliers), 1,9 km Tunnelbau, 20 Minuten vom Stadtzentrum von Aubervilliers nach Saint-Lazare, fast 7600 m2 Service- und Transitflächen für Reisende, darunter 8 neue Geschäfte, 1 neues Zugpannenzentrum von 1000 m2, 2 neue Stationen mit 9 Aufzügen und 18 Rolltreppen, ca. 40.000 zusätzliche Fahrgäste pro Tag erwartet
Aimé Césaire und Mairie d'Aubervilliers: zwei neue Bahnhöfe und eine große technische Herausforderung
Um diese beiden neuen Stationen ins Leben zu rufen, wurde eine echte Herausforderung gemeistert. In zwei Schritten.
Ein 3,8 Kilometer langer Tunnel
Bevor mit dem Bau der beiden zusätzlichen Bahnhöfe Aimé Césaire und Mairie d'Aubervilliers begonnen wurde, musste zunächst ein 3,8 Kilometer langer Tunnel gebohrt werden, der die Porte de la Chapelle mit dem Bauwerk Suzanne Masson in La Courneuve verbindet.
Und das Einfrieren von Böden
Vor allem aber war es notwendig... Frieren Sie den Boden ein! Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Linie 12 verläuft unter einem dichten Stadtgefüge, das komplexe Böden aus Lehm, Sand oder Kalkstein umfasst und von einem Grundwasserspiegel umgeben ist.
Metro 12, Station Mairie d'Aubervilliers: Gefrieren von Böden mit Stickstoff
Dieses sehr instabile Gelände erforderte das Einfrieren des Bodens, damit die zukünftigen Stationen, die sich etwa 20 Meter tief befinden, gegraben werden konnten, ohne dass Wasser in den bereits gebauten Tunnel eindrang.Zu diesem Zweck wurde eine neue und innovative Methode zum Einfrieren von Böden mit einem gemischten Sole-Flüssigstickstoff-Kreislauf an der Station Mairie d'Aubervilliers entwickelt, um das Projekt sicher fortzusetzen.
Und morgen, was ist neu für die Metrolinie 12?
Die Verlängerung der Linie 12 ist ein wichtiger Schritt in ihrer Modernisierung. Aber es ist nicht das letzte: Bis 2028 werden weitere neue Funktionen eintreffen:
- Modernisierung von Wartungswerkstätten
- Zugänglichkeit des Bahnhofs Porte de la Chapelle für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM)
- Bis 2028 Ankunft der neuen Metros MF19, die von Île-de-France Mobilités bei Alstom bestellt wurden
- Aber auch ein neues Zugsteuerungssystem, um die Leistung zu verbessern.