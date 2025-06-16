Straßenbahn T13: Ein Schritt näher an Achères

T13: ein neuer Zweig, um Ihre Reise zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères zu vereinfachen

Vielleicht nehmen Sie es bereits zwischen Saint-Cyr-l'École und Saint-Germain-en-Laye? Im Jahr 2028 wird es auch nach Achères gehen!

Die Straßenbahnlinie T13 beginnt die zweite Phase ihrer Erweiterungsarbeiten zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères (über Poissy).

Die neue Zweigstrecke verbindet das Ökoviertel Lisière Pereire (in Saint-Germain-en-Laye) mit dem Wirtschaftszentrum Achères im Norden des Departements Yvelines.