Straßenbahn T13: Ein Schritt näher an Achères
T13: ein neuer Zweig, um Ihre Reise zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères zu vereinfachen
Vielleicht nehmen Sie es bereits zwischen Saint-Cyr-l'École und Saint-Germain-en-Laye? Im Jahr 2028 wird es auch nach Achères gehen!
Die Straßenbahnlinie T13 beginnt die zweite Phase ihrer Erweiterungsarbeiten zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères (über Poissy).
Die neue Zweigstrecke verbindet das Ökoviertel Lisière Pereire (in Saint-Germain-en-Laye) mit dem Wirtschaftszentrum Achères im Norden des Departements Yvelines.
Zweigstelle Lisière Pereire <> Achères der T13: Was sind die Vorteile für Reisende?
- 17 Minuten , um Saint-Germain-en-Laye mit Achères zu verbinden
- Hohe Frequenz: eine Straßenbahn alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit, 7 Tage die Woche
- 9 bediente Gemeinden : Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École und Versailles
- Eine bessere Verbindung mit dem Rest des Netzes der Ile-de-France : viele lokale Buslinien, RER A und E und Linie L
- Insgesamt 38 Minuten zwischen Saint-Cyr-l'École und Achères
- 100% der Stationen sind für Menschen mit Behinderungen zugänglich
In Bildern: die Verlängerung der Linie T13
Bild 1 von 3
Schritt für Schritt: die wichtigsten Etappen des Projekts
|2021-2026
|Vorbereitungsarbeiten (Verlegung von Wasser-, Strom-, Gas- und Telekommunikationsnetzen).
|2026-2028
|Infrastrukturarbeiten, gefolgt von Tests und Leerlauf.
|Ende 2028
|Inbetriebnahme geplant, um Reisende unterzubringen.