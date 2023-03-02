Das Layout
Die Strecke der Straßenbahn T13...
Die komplette Linie
Schließlich wird die gesamte Straßenbahnlinie T13 insgesamt 9 Gemeinden von Norden nach Süden von Yvelines bedienen: Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École und Versailles. Mehr als 316.000 Einwohner und 138.000 Arbeitsplätze profitieren von diesem neuen Verkehrsangebot.
Die Erweiterung
Die Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) und Achères bietet eine Verbindung von etwa 10 km über Poissy und ermöglicht es Ihnen, die verkehrsreichsten Sektoren und Einrichtungen des Gebiets schnell zu erreichen.
... im Detail
Die Straßenbahn wird die Vorfahrt des ehemaligen großen Eisenbahngürtels im Zugmodus nutzen, indem sie den Wald und den Golfplatz von Saint-Germain-en-Laye durchquert. Mehrere Brücken zur Überquerung der Straßenbahngleise werden geschaffen oder geändert: Die zukünftige Brücke Mare aux Boeufs wird eine Passage für Golfnutzer, eine Forststraße und eine Passage für Wildtiere umfassen. Eine zweite Passage für Wildtiere wird in der Nähe der bestehenden Volierbrücke gebaut. Schließlich werden die beiden bestehenden Bahnübergänge durch Unterführungen ersetzt.
Beim Verlassen des Waldes durchquert die Straßenbahn T13 eine Übergangszone , bevor sie im "Straßenbahn"-Modus in der Rue de la Bruyère in Poissy einfährt. Die beiden Brücken des ehemaligen großen Eisenbahngürtels werden entfernt, um die städtebauliche und landschaftliche Neugestaltung der beiden Kreuzungen, die sie überblickten, zu ermöglichen.
Die Straßenbahn kommt an der Station "Poissy Gambetta*" in der Nähe des Platzes Erard Prieur an, der saniert wird. Es wird dann auf einer Seite der Avenue de Versailles eingefügt, die von einem neuen Radweg in bergauf begrenzt wird, dann in der Mitte des Boulevard Gambetta. Die Straßenbahn wird dann in den Boulevard Gambetta zwischen den beiden Fahrspuren eingefügt. Fünfzehn Parkplätze werden ebenfalls rekonstruiert.
Die Station "Poissy RER*" befindet sich flussaufwärts des Place de l'Europe und bietet eine Verbindung zum multimodalen Knotenpunkt Poissy. Die Straßenbahn wird dann die Kreuzung Europas überqueren. An der Kreuzung zwischen dem Boulevard Gambetta und dem Place de l'Europe werden zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung eingerichtet.
Die Straßenbahn T13 wird dann auf der Seite des Boulevard de l'Europe vorbeifahren, der entlang der Bahngleise verlängert wird. Die Straßenbahn setzt ihren Weg in der Rue Saint-Sébastien bis zur Station "Poissy ZAC*" fort. Im Rahmen des Projekts wird eine Fahrradkontinuität auf dem Boulevard de la Paix geschaffen. Neue Fußgänger- und Fahrradzugänge werden gebaut, um den Bahnhof mit dem zukünftigen ZAC mit 2.000 Wohneinheiten und dem Stadtteil Saint-Exupéry zu verbinden.
Die Straßenbahn wird in die Rue Adrienne Bolland entlang der bestehenden Straße eingefügt und im Rahmen des Projekts wird ein Sichtschutz gegenüber den RER-Gleisen geschaffen.
Am Ende der Adrienne Bolland Street wird die Straßenbahn wieder in den Wald einfahren und wieder auf dem großen Gürtel einfahren , um das bestehende Schienennetz zu überqueren. Es wird dann eine neue Plattform entlang der Bahngleise und dann eine neue Eisenbahnbrücke nehmen, um die Straße des Glockenturms von Achères zu überqueren, bevor es den Wald verlässt.
Die Straßenbahn erreicht die Endstation, die Station "Achères-Ville RER*", an der Avenue de Conflans. Dort wird eine sichere Fahrradaufbewahrung eingerichtet.
*Die Namen der Stationen sind vorläufig.
Entwicklung der Route
Warum musste die Möglichkeit einer Station im Technopark Achères aufgegeben werden?
Die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird daher 4 Stationen haben:
- Poissy Gambetta*,
- Poissy RER*,
- Poissy ZAC*,
- Achères-Ville RER*
*Arbeitsnamen
In dem Projekt, das bei der öffentlichen Anhörung 2014 vorgestellt wurde, war an ticket Konservatorium eine Station namens Achères Chêne feuillu geplant. Es sollte nicht in der Zeitlichkeit der Inbetriebnahme der Verlängerung der Straßenbahn T13 durchgeführt werden, sondern im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Linie Nouvelle Paris Normandie, mit der eine Verbindung geplant war, um eine einfachere Verbindung mit den anderen Zweigen der RER A und den Zügen des Bahnhofs Saint-Lazare zu ermöglichen.
In dem Projekt, das bei der öffentlichen Anhörung 2014 vorgestellt wurde, sollte die Verlängerung der Straßenbahn T13 vollständig auf der Grande Ceinture mit nur 2 neuen Stationen liegen: Poissy Grande Ceinture und Achères Ville RER.
Der Abschluss der öffentlichen Untersuchung von 2014 war durch eine starke Nachfrage nach Dienstleistungen in die Innenstadt von Poissy gekennzeichnet, was die Kommission dazu veranlasst hatte, eine zusätzliche öffentliche Untersuchung anzuordnen. Die Studien wurden daher auf dieser Grundlage fortgesetzt.
Im Jahr 2015 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités die Fortsetzung der Studien dieser neuen Stadtstrecke mit der Schaffung neuer Bahnhöfe: Poissy Gambetta, Poissy RER und Poissy ZAC. In derselben Überlegung hat Île-de-France Mobilités die Aufhebung der Vorsichtsmaßnahme der Eiche aufgrund der Nähe zum Bahnhof Poissy ZAC und der Umsteigekapazität am RER-Bahnhof Poissy für die RER E und A sowie die Linie J beschlossen. Diese Verbindungen, die die städtische Variante der Straßenbahnverlängerung T13 bietet, werden die gleichen Bedürfnisse erfüllen wie die geplante Verbindung mit der Linie Nouvelle Paris Normandie.
Zusätzlich zu diesen historischen Elementen gibt es die folgenden Gründe:
🌳 Umweltauflagen
Das Gebiet ist teilweise als "Schutzwald" eingestuft, was menschliche Eingriffe einschränkt. Diese Klassifizierung wurde nach der Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts festgelegt und berücksichtigt die aktuelle Trasse der Straßenbahn, erlaubt jedoch keine wesentlichen Änderungen mehr, wie z. B. die Hinzufügung einer neuen Station.
🛤️ Übermäßige Auswirkungen auf Wald- und Schienenverkehr
Die Straßenbahn fährt in diesem Bereich eingleisig. Das Hinzufügen eines Bahnhofs würde eine zweigleisige Kreuzung erfordern, was zu Folgendem führen würde:
- Größere Rodung
- Der Wiederaufbau von Eisenbahnbrücken, von denen eine die RER A und die Linie J trägt, was eine Störung ihres Verkehrs erfordert
🚶 Komplexe Zugangseinrichtungen
Die Haltestelle hätte umfangreiche Arbeiten erfordert, um den Höhenunterschied zur Route des Loges auszugleichen:
- Rampen, Aufzüge, Rolltreppen
- Parkplätze und Buszufahrt, was die Auswirkungen auf den geschützten Wald weiter erhöht
⏳ Auswirkungen auf den Straßenbahnbetrieb
Eine Änderung des Gleisplans hätte sich direkt auf den Service ausgewirkt:
- Verlängerung der Fahrzeit zwischen Saint-Germain und Achères
- Reduzierung der Frequenz während der Hauptverkehrszeit von durchschnittlich 10 auf 12 Minuten
🔎 Welche Alternativen gibt es?
- Reorganisation des Busnetzes : Zwei Jahre vor der Inbetriebnahme der Straßenbahn wird eine Konsultation mit den Städten, Île-de-France Mobilités und den lokalen Busbetreibern es ermöglichen, die Buslinien zu optimieren, um Gebiete, die nicht von der Straßenbahn abgedeckt werden, besser zu bedienen.
- Fahrradanlagen : Die Fahrradinfrastruktur könnte unter der Verantwortung der lokalen Behörden mit Unterstützung von Île-de-France Mobilités eingerichtet werden.