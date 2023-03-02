Das Layout

... im Detail

Die Straßenbahn wird die Vorfahrt des ehemaligen großen Eisenbahngürtels im Zugmodus nutzen, indem sie den Wald und den Golfplatz von Saint-Germain-en-Laye durchquert. Mehrere Brücken zur Überquerung der Straßenbahngleise werden geschaffen oder geändert: Die zukünftige Brücke Mare aux Boeufs wird eine Passage für Golfnutzer, eine Forststraße und eine Passage für Wildtiere umfassen. Eine zweite Passage für Wildtiere wird in der Nähe der bestehenden Volierbrücke gebaut. Schließlich werden die beiden bestehenden Bahnübergänge durch Unterführungen ersetzt.

Beim Verlassen des Waldes durchquert die Straßenbahn T13 eine Übergangszone , bevor sie im "Straßenbahn"-Modus in der Rue de la Bruyère in Poissy einfährt. Die beiden Brücken des ehemaligen großen Eisenbahngürtels werden entfernt, um die städtebauliche und landschaftliche Neugestaltung der beiden Kreuzungen, die sie überblickten, zu ermöglichen.

Die Straßenbahn kommt an der Station "Poissy Gambetta*" in der Nähe des Platzes Erard Prieur an, der saniert wird. Es wird dann auf einer Seite der Avenue de Versailles eingefügt, die von einem neuen Radweg in bergauf begrenzt wird, dann in der Mitte des Boulevard Gambetta. Die Straßenbahn wird dann in den Boulevard Gambetta zwischen den beiden Fahrspuren eingefügt. Fünfzehn Parkplätze werden ebenfalls rekonstruiert.

Die Station "Poissy RER*" befindet sich flussaufwärts des Place de l'Europe und bietet eine Verbindung zum multimodalen Knotenpunkt Poissy. Die Straßenbahn wird dann die Kreuzung Europas überqueren. An der Kreuzung zwischen dem Boulevard Gambetta und dem Place de l'Europe werden zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung eingerichtet.

Die Straßenbahn T13 wird dann auf der Seite des Boulevard de l'Europe vorbeifahren, der entlang der Bahngleise verlängert wird. Die Straßenbahn setzt ihren Weg in der Rue Saint-Sébastien bis zur Station "Poissy ZAC*" fort. Im Rahmen des Projekts wird eine Fahrradkontinuität auf dem Boulevard de la Paix geschaffen. Neue Fußgänger- und Fahrradzugänge werden gebaut, um den Bahnhof mit dem zukünftigen ZAC mit 2.000 Wohneinheiten und dem Stadtteil Saint-Exupéry zu verbinden.

Die Straßenbahn wird in die Rue Adrienne Bolland entlang der bestehenden Straße eingefügt und im Rahmen des Projekts wird ein Sichtschutz gegenüber den RER-Gleisen geschaffen.

Am Ende der Adrienne Bolland Street wird die Straßenbahn wieder in den Wald einfahren und wieder auf dem großen Gürtel einfahren , um das bestehende Schienennetz zu überqueren. Es wird dann eine neue Plattform entlang der Bahngleise und dann eine neue Eisenbahnbrücke nehmen, um die Straße des Glockenturms von Achères zu überqueren, bevor es den Wald verlässt.

Die Straßenbahn erreicht die Endstation, die Station "Achères-Ville RER*", an der Avenue de Conflans. Dort wird eine sichere Fahrradaufbewahrung eingerichtet.

*Die Namen der Stationen sind vorläufig.