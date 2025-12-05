ErweiterungSaint-Germain > Achères

Mit der Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) über Poissy nach Achères können Sie sich einfach und schnell vom Norden in den Süden der Yvelines bewegen und neue Verbindungen mit dem bestehenden Verkehrsnetz nehmen.
Bild 1 von 6
Karte
Schlüsselfiguren
17 000
Tägliche Reisende erwartet
10 km
Linie zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères
3
Durchquerte Gemeinden
4 Stationen
erstellt
7 Tage die Woche
Eine Straßenbahn alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit
17 min
zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères
100 %
Barrierefreie Stationen
Kalender
- 2013 - 2014Machbarkeitsstudien und erste öffentliche Anhörung
- 2014 - 2018Die Studien der Variante der Route von Poissy und die ergänzende öffentliche Befragung, gefolgt von der Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2019 - 2024Vorentwurfsstudien, Projektstudien und Grundstückserwerbe
- Heute2021 - 2024Der Missbrauch von Konzessionsnetzen
- November 2024Umweltgenehmigung im Anschluss an die öffentliche Umweltuntersuchung
- Heute2024 - 2025Vorarbeiten
- 2025 - 2027Infrastrukturarbeiten für die Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères
- 2028Tests und Trockenlauf vor der Inbetriebnahme