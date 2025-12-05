Straßenbahn

ErweiterungSaint-Germain > Achères

Mit der Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) über Poissy nach Achères können Sie sich einfach und schnell vom Norden in den Süden der Yvelines bewegen und neue Verbindungen mit dem bestehenden Verkehrsnetz nehmen.

Avenue de Versailles in Poissy (außervertragliche Entwicklungsabsicht) © Richez_Associés

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Yvelines
SNCF-Netz
Île-de-France Mobilités

In Arbeit

Schlüsselfiguren

17 000

Tägliche Reisende erwartet

10 km

Linie zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères

3

Durchquerte Gemeinden

4 Stationen

erstellt

7 Tage die Woche

Eine Straßenbahn alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit

17 min

zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères

100 %

Barrierefreie Stationen

Kalender

  1. 2013 - 2014
    Machbarkeitsstudien und erste öffentliche Anhörung
  2. 2014 - 2018
    Die Studien der Variante der Route von Poissy und die ergänzende öffentliche Befragung, gefolgt von der Erklärung der Gemeinnützigkeit
  3. 2019 - 2024
    Vorentwurfsstudien, Projektstudien und Grundstückserwerbe
  4. Heute
    2021 - 2024
    Der Missbrauch von Konzessionsnetzen
  5. November 2024
    Umweltgenehmigung im Anschluss an die öffentliche Umweltuntersuchung
  6. Heute
    2024 - 2025
    Vorarbeiten
  7. 2025 - 2027
    Infrastrukturarbeiten für die Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères
  8. 2028
    Tests und Trockenlauf vor der Inbetriebnahme