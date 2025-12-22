Video - Le retrait des ponts ferroviaires à Poissy

Retour sur deux opérations qui ont marqué l'année 2025 : le retrait de deux anciens ponts ferroviaires de l'ancienne Grande Ceinture à Poissy.

Les deux anciens ponts ferroviaires ont été retirés afin de laisser place à un nouvel aménagement du quartier. Ces interventions d’envergure ont été réalisées lors de deux opérations dites « coup de poing », menées sur un temps très court afin de limiter l’impact pour les riverains, les piétons et les automobilistes.

Dans cette vidéo, deux experts reviennent sur les coulisses de cette transformation : Annaelle RANCELLI, cheffe de projet chez Ile-de-France Mobilités et Carolina MEIER-HIRMER, pilote d'opérations chez SNCF Réseau.