Finanzierung und Akteure
Besetzung
Infrastruktur
Die Infrastrukturarbeiten (362,7 Millionen Euro, Wert 2013) werden zu 21 % vom Staat, zu 49 % von der Region Île-de-France und zu 30 % vom Departement Yvelines finanziert
Rollmaterial
Das rollende Material (d. h. die Busse) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Ausbeutung
Der Betrieb (d. h. Wartung von Bussen und Bahnhöfen, Personal- und Videoüberwachung usw.) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Geldgeber
Der Staat, der sich für die Verbesserung des täglichen Verkehrs und den Übergang zu einem nachhaltigeren Verkehr einsetzt, kofinanziert das Projekt über die Mobilitätskomponente 2023-2027 des Staat-Region-Planvertrags (CPER) 2021-2027 und beteiligt sich über die Präfektur Yvelines aktiv an dessen Überwachung.
Als Hauptfinanzier des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France investiert die Region Île-de-France stark in die Modernisierung und den Ausbau des Netzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités setzt sie sich dafür ein, die Transportbedingungen der Einwohner der Ile-de-France nachhaltig zu verbessern und den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden.
Das Departement Yvelines ist Mitfinanzierer des Straßenbahnprojekts T13 durch den Sondervertrag zwischen Region und Departement. Als Eigentümer und Verwalter von Straßen verfolgt er seit vielen Jahren eine proaktive Politik, um die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs zu unterstützen. Insbesondere trägt sie zur Finanzierung vieler Projekte des öffentlichen Nahverkehrs auf ihrem eigenen Gelände bei.
Projektmanagement
Die Verkehrsbehörde Ile-de-France Mobilités ist gemeinsam mit SNCF Réseau für das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 nach Achères verantwortlich. Sie koordiniert die Projektträger auf der gesamten Strecke und ist insbesondere für den Bau des städtischen Abschnitts zwischen der Abzweigung der Grande Ceinture südlich von Poissy und dem RER-Bahnhof Achères-Ville verantwortlich.
SNCF Réseau ist der Auftraggeber für Investitionsvorhaben auf der Grande Ceinture, die zum nationalen Schienennetz gehört (zwischen Lisière Pereire in Saint-Germain-en-Laye und Poissy). In diesem ticket ist sie für die Ingenieurbauwerke zuständig, die auf dem städtischen Abschnitt an der Schnittstelle zum nationalen Eisenbahnnetz (Stützmauer rue Adrienne Bolland, Kreuzung der Gleisgruppe V) durchgeführt werden sollen. SNCF Réseau ist das Referenzunternehmen für die Verwaltung, Instandhaltung und Modernisierung des Schienennetzes.
Partner
Die Stadtgemeinschaft Grand Paris Seine et Oise ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Es ist auch der Auftraggeber für die Konzessionsarbeiten für die Verlegung von Abwassernetzen. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.
Die Gemeinde Poissy ist ein Partner, der voll in das Projekt investiert ist und während der gesamten Studien und Arbeiten mobilisiert wird. Ihr Engagement gewährleistet eine enge Koordinierung auf lokaler Ebene und gewährleistet eine harmonische Integration der Operation in die territoriale Dynamik.