Finanzierung und Akteure

Geldgeber

Der Staat, der sich für die Verbesserung des täglichen Verkehrs und den Übergang zu einem nachhaltigeren Verkehr einsetzt, kofinanziert das Projekt über die Mobilitätskomponente 2023-2027 des Staat-Region-Planvertrags (CPER) 2021-2027 und beteiligt sich über die Präfektur Yvelines aktiv an dessen Überwachung.

Als Hauptfinanzier des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France investiert die Region Île-de-France stark in die Modernisierung und den Ausbau des Netzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités setzt sie sich dafür ein, die Transportbedingungen der Einwohner der Ile-de-France nachhaltig zu verbessern und den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden.