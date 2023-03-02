Straßenbahn

ErweiterungSaint-Germain > Achères

Das Projekt

Île-de-France Mobilités, die treibende Kraft für die Region, gestaltet das neue Gesicht der Yvelines. Morgen können Sie dank der Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye über Poissy nach Achères einfach und schnell vom Norden in den Süden des Departements reisen und neue Verbindungen mit dem bestehenden Verkehrsnetz nehmen.

Ein Projekt, das Ihre Reisen revolutioniert

Bis 2028 benötigen Sie dank der Straßenbahn T13 nur 38 Minuten , um Achères von Saint-Cyr-l'École aus zu erreichen. Der Abschnitt von Saint-Germain-en-Laye nach Achères verlängert die Strecke von Saint-Cyr-l'École nach Saint-Germain-en-Laye, die seit dem 6. Juli 2022 in Betrieb ist.

Durch die Durchquerung der Yvelines von Norden nach Süden und die Verbindung der wichtigsten Wohn- und Beschäftigungsgebiete des Departements bietet Ihnen die Straßenbahn T13 eine echte Alternative zum Auto. Es wird Ihr tägliches Leben und die Art und Weise, wie Sie sich fortbewegen, radikal verändern.

  • Sie müssen nicht durch La Défense fahren, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Departement zu reisen.
  • Sie haben einen einfacheren Zugang zu den verschiedenen Verbindungen zum öffentlichen Verkehrsnetz der Île-de-France.

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères verändert auch Ihr Wohnumfeld.

  • Entlang der Route genießen Sie neue Annehmlichkeiten, die Ihre Stadt verschönern werden.
  • Der Straßenverkehr wird beruhigt.
  • Zu Fuß oder mit dem Fahrrad zirkulieren Sie ebenfalls in Ruhe. In der Tat begünstigt die Verlängerung der Straßenbahn T13 in ihrem Kielwasser andere sanfte Zirkulationen. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad profitieren Sie von neuen Wegen, die rund um die Route angelegt und mit bestehenden oder geplanten Routen verbunden sind. Fahrradabstellplätze werden in unmittelbarer Nähe aller Stationen eingerichtet.

Sparen Sie Zeit für Ihren täglichen Arbeitsweg

Mit der Verlängerung der Straßenbahn T13 werden Ihre Fahrten innerhalb der Yvelines schneller und zuverlässiger.

  • Sie sparen Zeit, indem Sie Ihre Reisezeiten verkürzen.
  • Die Frequenz der Durchfahrt wird in jeder Fahrtrichtung hoch sein: eine Straßenbahn alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeiten an Wochentagen und alle 20 Minuten außerhalb der Stoßzeiten.
  • Die Verlängerung der Straßenbahn T13 nach Achères wird mit einer großen Amplitude verkehren, um Ihren täglichen Reisebedürfnissen gerecht zu werden: täglich von 6 Uhr morgens bis Mitternacht.
  • Sie haben die Kontrolle über Ihre Reisezeit.
Die Vorteile der Erweiterung

Einfacher Zugang zu anderen Transportlinien

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 ermöglicht Ihnen dank mehrerer Verbindungen einfachen und schnellen Zugang zu bestehenden Verkehrslinien:

  • Mit der RER A in Poissy und Achères.
  • Mit der RER E in Poissy im Jahr 2027. Die Linie E wird von Paris nach Mantes-la-Jolie verlängert.
  • Mit der Linie L der Transilien nach Achères und J nach Poissy.

Die Buslinien werden entsprechend der Route und den Fahrplänen der Straßenbahn T13 neu organisiert, sobald sie in Betrieb genommen wird.

In Saint-Germain-en-Laye, Poissy und Achères: ein Gewinn für die Region

Während ihrer gesamten Strecke wird die Straßenbahn ihre unmittelbare Umgebung und Ihre neu gestalten.

  • Die Umwelt und die Lebensqualität werden verbessert. Die Fertigstellung der Verlängerung der Straßenbahn T13 geht mit einer neuen Stadt- und Landschaftsgestaltung einher.
  • Die besser an den öffentlichen Verkehr angebundenen Geschäftszentren des Departements werden attraktiver, was die Ansiedlung von Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern wird.
Eine geschützte Umwelt

Es wird alles getan, um die Auswirkungen der Verlängerung der Straßenbahn T13 auf Ihre tägliche Umgebung zu vermeiden, zu reduzieren und gegebenenfalls zu kompensieren . Auf dem Programm stehen Baumpflanzungen, die Entwicklung von Grünflächen und grünen Inseln in der Stadt oder intensive Umweltkompensationen.

Das städtische Wartungszentrum in Poissy

Das städtische Wartungszentrum für die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird in Poissy gebaut. Es wird der Instandhaltung und Instandhaltung der gesamten Straßenbahninfrastruktur gewidmet sein, d. h. der Schienen und Ausrüstungen entlang der Strecke in städtischen Gebieten.

Der Wartungs- und Lagerstandort Versailles-Matelots sorgt für die Wartung, Instandhaltung und Garage der ausgedienten Züge. Es wird verkleinert , um den Betrieb aller Straßenbahnzüge T13 gewährleisten zu können, die in der bestehenden Phase und auf der zukünftigen Verlängerung eingesetzt werden.

