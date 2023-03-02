Bis 2028 benötigen Sie dank der Straßenbahn T13 nur 38 Minuten , um Achères von Saint-Cyr-l'École aus zu erreichen. Der Abschnitt von Saint-Germain-en-Laye nach Achères verlängert die Strecke von Saint-Cyr-l'École nach Saint-Germain-en-Laye, die seit dem 6. Juli 2022 in Betrieb ist.

Durch die Durchquerung der Yvelines von Norden nach Süden und die Verbindung der wichtigsten Wohn- und Beschäftigungsgebiete des Departements bietet Ihnen die Straßenbahn T13 eine echte Alternative zum Auto. Es wird Ihr tägliches Leben und die Art und Weise, wie Sie sich fortbewegen, radikal verändern.

Sie müssen nicht durch La Défense fahren, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Departement zu reisen.

Sie haben einen einfacheren Zugang zu den verschiedenen Verbindungen zum öffentlichen Verkehrsnetz der Île-de-France.

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères verändert auch Ihr Wohnumfeld.