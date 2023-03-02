Zur Durchführung des Projekts wurden seit 2013 verschiedene Phasen des Dialogs durchgeführt. Das Projekt wurde daher in Absprache mit den Anwohnern, den Städten und den verschiedenen lokalen Akteuren gebaut.

Obwohl die obligatorischen Dialogphasen nun vorbei sind, treffen sich Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau weiterhin mit den Anwohnern, um das Projekt, die Arbeiten und ihre Auswirkungen vorzustellen. Diese Treffen können öffentliche Versammlungen, die Teilnahme an Veranstaltungen, aber auch die Permanenzen des lokalen Agenten Romain sein.