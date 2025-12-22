3D : visite virtuelle du prolongement du tram T13 !

Le futur tram T13 se dévoile en vidéo 3D

Le prolongement du Tram T13 est en cours et transformera bientôt les déplacements entre Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire), Poissy et Achères. Cette vidéo 3D immersive du futur tracé vous invite à vous projeter en 2028 !

Que le tram passe près de votre domicile, de l’école de vos enfants, de votre lieu de travail ou d'un équipement que vous fréquentez, son arrivée améliorera votre mobilité du nord au sud des Yvelines. Plus fluide, plus pratique et mieux connecté, le tram T13 facilitera les trajets du quotidien.

Grâce à cette vidéo 3D, vous pouvez dès aujourd’hui découvrir les futurs aménagements, les stations et l’environnement urbain repensé autour du tram. Une manière concrète de visualiser les changements à venir et d’imaginer vos futurs déplacements.

Embarquez dès maintenant à bord du futur tram T13 et découvrez en images ce nouveau mode de transport qui façonnera le territoire des Yvelines.