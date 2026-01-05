Travaux préparatoires dans le quartier de La Bruyère à Poissy
D'importants travaux sont réalisés en 2026 sur l’ancien talus ferroviaire situé entre l’avenue Fernand Lefebvre et l’impasse Hervieux à Poissy. À terme, ce secteur sera la « zone de transition » entre le mode train en forêt et le mode tramway en ville.
Les travaux se dérouleront de début janvier à fin octobre 2026 et seront menés par SNCF Réseau. Ils concernent la construction de murs de soutènement le long de la future plateforme du tramway, afin de sécuriser et stabiliser le terrain.
Les interventions seront organisées en plusieurs étapes :
- En janvier, les équipes procéderont au terrassement des différentes plateformes de travail.
- De fin janvier à fin mai, les pieux nécessaires à la structure seront forés.
- D’avril à octobre, les parois de soutènement seront créées puis comblées avec du béton.
Quels impacts sur votre quotidien ?
Ces opérations se déroulent sur une zone fermée au public. Nous vous remercions de ne pas franchir les barrières de chantier pour votre sécurité.
Certaines opérations comme la réalisation des pieux (forage) sont susceptibles d’engendrer des nuisances sonores et des vibrations en journée.