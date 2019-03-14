Sauberkeit in Bahnhöfen und Zügen, eine tägliche Herausforderung

Reinigung am Bahnhof

Jeden Tag werden 350 Personen für die Sauberkeit der 394 Bahnhöfe von SNCF Transilien mobilisiert, was 450.000 Stunden pro Jahr auf einer Fläche von 1,2 Millionen m² entspricht.

Beispiel werden den ganzen Tag über 10.500 Müllsäcke gesammelt (36 Tonnen, das entspricht dem Gewicht von 5 Elefanten) und mehr als 11.000 Sitzplätze gereinigt. Am Boden sammeln die Agenten täglich 2,5 Tonnen Abfall ein, den die Benutzer hinterlassen haben (das Gewicht von 700 Müllsäcken). 11 Millionen Zigarettenstummel werden jedes Jahr in Bahnhöfen gesammelt.

In großen Bahnhöfen wird den ganzen Tag über gereinigt, wobei die Teams innerhalb von 15 Minuten eingreifen, um verschütteten Kaffee oder auf den Boden geworfenen Abfall aufzuheben. Darüber hinaus werden für den Komfort der Kunden bis 2020 200 Bahnhöfe in der Île-de-France mit Toiletten ausgestattet. So werden alle Bahnhöfe mit mehr als 5.000 Fahrgästen pro Tag ausgestattet.