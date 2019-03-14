Sauberkeit in Bahnhöfen und Zügen, eine tägliche Herausforderung
Vor Ort setzt SNCF Transilien Tag und Nacht 3.850 Mitarbeiter ein, die sich in den 394 Bahnhöfen und 700 Zügen, für die sie verantwortlich ist, für die Wartung und Reinigung einsetzen.
Im Dezember 2018 verabschiedete Île-de-France France Mobilités einen Aktionsplan für SNCF Transilien mit zusätzlichen 1,5 Millionen Euro.
Ein verstärktes Aktionsprogramm im Jahr 2019
Sauberkeit in Bahnhöfen und Zügen ist eine sehr berechtigte Erwartung der Fahrgäste. Um dies weiter zu verbessern, hat Île-de-France Mobilités im vergangenen Dezember ein Programm mit ergänzenden Maßnahmen verabschiedet, das von SNCF Transilien vorgeschlagen wurde und auf den folgenden konkreten Maßnahmen basiert:
- Hinzufügung von Toiletten in Bahnhöfen: Aufgrund der starken Nachfrage der Netznutzer, insbesondere in den äußeren Vororten, wird die Zahl der mit Toiletten ausgestatteten Bahnhöfe in der Region Paris auf 200 erhöht, d. h. 80 zusätzliche Stationen im Vergleich zum derzeitigen Toiletteneinsatz von 120 Stationen.
- Saubere Schläge für 30 Stationen, mehr als nur ein Frühjahrsputz, jedes Jahr werden 30 Stationen Gegenstand umfangreicher Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten sein.
- Anwendung der Sauberkeit: Verallgemeinerung des Signalgeräts für mangelnde Sauberkeit durch Fahrgäste auf allen Transilien-Linien. Durch Scannen der in den Zügen sichtbaren QR-Codes wird der Fahrgast auf eine Website weitergeleitet, auf der er den Ort und das Problem durch Anhängen eines Fotos beschreiben kann.
- Der "Nudge", um Reisende zu ermutigen, sich an der Aufrechterhaltung der Sauberkeit zu beteiligen: Das "Nudge"-Anzeigegerät wird an mehreren Standorten getestet, um Reisende zu einem bürgerlichen Verhalten in Bezug auf Sauberkeit zu ermutigen, indem sie beispielsweise ihren Müll an den entsprechenden gekennzeichneten Stellen entsorgen.
Dieser Aktionsplan stellt eine zusätzliche jährliche Investition von 1,5 Millionen Euro dar, die von Île-de-France Mobilités finanziert wird. Dies geschieht zusätzlich zu den 70 Millionen Euro, die Ile-de-France Mobilités bereits für die Sauberkeit der Züge und Bahnhöfe von SNCF Transilien bereitstellt.
Sauberkeit, eine Priorität während des gesamten Kurses
Ob in Bahnhöfen, während der Fahrt oder in Wartungszentren, Sauberkeit hat Priorität, da sie ein starker Indikator für die Zufriedenheit der 3,2 Millionen täglichen Fahrgäste des Transilien-Netzes ist.
Reinigung am Bahnhof
Jeden Tag werden 350 Personen für die Sauberkeit der 394 Bahnhöfe von SNCF Transilien mobilisiert, was 450.000 Stunden pro Jahr auf einer Fläche von 1,2 Millionen m² entspricht.
ticket Beispiel werden den ganzen Tag über 10.500 Müllsäcke gesammelt (36 Tonnen, das entspricht dem Gewicht von 5 Elefanten) und mehr als 11.000 Sitzplätze gereinigt. Am Boden sammeln die Agenten täglich 2,5 Tonnen Abfall ein, den die Benutzer hinterlassen haben (das Gewicht von 700 Müllsäcken). 11 Millionen Zigarettenstummel werden jedes Jahr in Bahnhöfen gesammelt.
In großen Bahnhöfen wird den ganzen Tag über gereinigt, wobei die Teams innerhalb von 15 Minuten eingreifen, um verschütteten Kaffee oder auf den Boden geworfenen Abfall aufzuheben. Darüber hinaus werden für den Komfort der Kunden bis 2020 200 Bahnhöfe in der Île-de-France mit Toiletten ausgestattet. So werden alle Bahnhöfe mit mehr als 5.000 Fahrgästen pro Tag ausgestattet.
Reinigung auf dem Weg
Um ein akzeptables Maß an Sauberkeit für Fahrten aufrechtzuerhalten, führen die Besatzungen auch Reinigungsarbeiten während der Fahrt durch, d. h. wenn die Züge fahren, zwischen den morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten. Dieses Gerät ist zusätzlich zu den QR-Codes, die 2019 in Zügen verallgemeinert werden.
Reinigung nach der Reise
Für den Komfort der Fahrgäste werden alle Züge mindestens einmal täglich vor jeder morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit gereinigt. Die Betriebsdauer beträgt ca. 45 Minuten pro Zug. Im Durchschnitt wird ein Zug 470 Mal im Jahr gereinigt, also mehr als einmal am Tag.
Und alle 15 Tage wird jeder Zug in technischer Hinsicht gründlicher gereinigt: Absaugen von Sitzen und Böden, Reinigen von Fenstern und Trennwänden, Äußeres der Züge (insbesondere bei Graffiti, die innerhalb von 72 Stunden gereinigt werden müssen) usw.
Die meisten dieser Reinigungs- und Komfortarbeiten werden nachts von 3.500 Personen in 9 technicentres in der Île-de-France außerhalb der Stoßzeiten (9:30 bis 17 Uhr und von 22 bis 5 Uhr) durchgeführt.
Gut zu wissen
Bis 2021 werden die 700 Züge von SNCF Transilien neue oder renovierte Züge sein.
Die Beobachtung ist eindeutig: Ein neuer oder renovierter Zug ermutigt die Benutzer des Netzes, aufmerksam zu sein und die von den Agenten geleistete Arbeit zu respektieren. Sie wollen unbewusst, dass es sauber bleibt.
Ein gereinigter Zug oder Bahnhof erhöht auch das Sicherheitsgefühl.
