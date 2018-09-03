+ 300 neue Züge und RER fahren 2018
+ 300 neue Züge und RER verkehren 2018. Neuigkeiten, um Ihren täglichen Arbeitsweg in der Île-de-France zu verbessern
Dank dieser neuen Züge profitieren die Fahrgäste von mehr Komfort und Pünktlichkeit (4 Punkte mehr auf der Linie H zwischen 2012 und 2016 und 6 Punkte mehr auf der Linie K zwischen 2016 und 2017).
Mehr als 700 neue und renovierte Züge zwischen 2016 und 2021. Züge Linien A,B,C,D,E,H,J,K,L,N,P,R,U
