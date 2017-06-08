Sanierung des Bahnhofs Poissy: Konsultation vom 12. Juni bis 13. Juli
Den Bahnhof Poissy neu denken
Der Bahnhof leidet jedoch unter Störungen, die den täglichen Komfort der Fahrgäste beeinträchtigen. Es ist daher unerlässlich, das Layout und den Betrieb zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsträger vorzubereiten.
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) schlägt vor, ein Entwicklungsprogramm für die Umgebung des Bahnhofs durchzuführen, um dessen Attraktivität zu stärken.
Die zu erreichenden Ziele sind: besserer Zugang zum Bahnhof für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer; bessere Intermodalität mit einfacheren Verbindungen zwischen Bus / Bahn / Straßenbahn dank verbesserter Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) und effizienter und homogener Beschilderung rund um den Bahnhof; Ein besser lesbares Busangebot mit einer Vereinfachung der Strecken der Linien oder sogar der Gruppierung in einem einzigen Busbahnhof. Das Projekt wird bis 2024 in Betrieb genommen.
Île-de-France Mobilités und die Geldgeber des Projekts: Der Staat, die Region Île-de-France und der Departementsrat Yvelines laden daher in Zusammenarbeit mit der Stadt Poissy und der Stadtgemeinschaft Greater Paris Seine et Oise (GPS&O) Bahnhofsnutzer, Anwohner, Verbände und Wirtschaftsakteure ein, sich über das Projekt zu informieren und ihre Meinung zu äußern.
Konsultationsmodalitäten
Weitere Informationen:
Die Webseite: www.reamenagement-gare-poissy.fr
Eine Informationsbroschüre über die Gemeinden Poissy und Carrières-sous-Poissy, die in den Rathäusern erhältlich ist
Um sich auszudrücken:
Der Coupon T, der der Packungsbeilage beigefügt ist
Das Formular für die Einreichung von Stellungnahmen auf der Projektwebsite
Termine:
1 REISENDE TREFFEN
Donnerstag, 22. Juni von 7 bis 10 Uhr an den Busbahnhöfen Nord und Süd
2 WORKSHOPS SPAZIERGÄNGE
Besichtigung des Bahnhofs mit Vorstellung des Projekts, dann Austausch und Fragen im Raum
Mittwoch, 28. Juni von 12:00 bis 14:00 Uhr und von 18:00 bis 20:00 Uhr
Anmeldung über die Website erforderlich: www.reamenagement-gare-poissy.fr