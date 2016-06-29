Überlegungen zur Tarifpolitik in der Île-de-France
Themen, die in den Beiträgen der Teilnehmer angesprochen wurden
- Überblick über die ökonomischen Theorien der Preisgestaltung und Analyse der Auswirkungen der Einheitstarifmaßnahme auf die Umsatzstruktur von tickets (Anmerkung der Ökonomen)
- Darstellung der Auswirkungen des Einheitstarifs auf die Zolleinnahmen von STIF( Anmerkung zu den Auswirkungen des einheitlichen Tarifs)
- Darstellung der Herausforderungen des STIF-Haushalts angesichts des Rückgangs der verzeichneten Einnahmen (STIF-Budgetvermerk)
- Unterstützung der Präsentation von Ökonomen (Präsentation von Ökonomen)
- Empfehlungen des FNAUT der Île-de-France zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Finanzen des STIF (Präsentation AUT)
- Standpunkt der UTP zum Tarifmodell Ile-de-France (UTP-Präsentation)
Andere kontextuelle Elemente
Wie viel kostet ein monatliches Transportpaket in Europas Großstädten?
Wie viel kostet ein monatliches Transportpaket in Europas Großstädten? London 415€: Fläche: 8600 Quadratkilometer, 18 U-Bahnlinien, 4 Straßenbahnlinien, 673 Buslinien, 25 Zuglinien. Berlin 191€: Fläche: 30.546 Quadratkilometer, 10 U-Bahnlinien, 44 Straßenbahnlinien, 934 Buslinien, 55 Bahnlinien. Île-de-France 73€: Fläche: 12.000 Quadratkilometer, 14 U-Bahn-Linien, 8 Straßenbahnlinien, 1519 Buslinien, 13 Zuglinien. Lyon 79,40€: Fläche: 613 Quadratkilometer, 4 U-Bahnlinien, 6 Straßenbahnlinien, 135 Buslinien, 7 Zuglinien. Barcelon 150€: Fläche: 3239 Quadratkilometer, 11 U-Bahnlinien, 6 Straßenbahnlinien, 683 Buslinien, 11 Zuglinien. Turin 56,50 € : Grundstücksfläche : 838 Quadratkilometer, 1 U-Bahn-Linien, 10 Straßenbahnlinien, 151 Buslinien, 7 Zuglinien. Madrid 131,80€: Fläche: 8028 Quadratkilometer, 13 U-Bahnlinien, 4 Straßenbahnlinien, 670 Buslinien, 9 Zuglinien.
Quelle: EMTA und Websites der betreffenden Verkehrsbehörden, die Zahlen beziehen sich auf den öffentlichen Verkehr, der mit dem genannten Abonnement zugänglich ist.
Beteiligung der Fahrgäste an den Betriebskosten des Verkehrs in der Region Île-de-France
Die Beteiligung der Fahrgäste an den Betriebskosten des Verkehrs in der Île-de-France. Die Kosten für den Betrieb von Zügen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen in der Île-de-France belaufen sich jedes Jahr auf etwa 10 Milliarden Euro, die für 2016 geschätzt werden, von denen 72 % von Arbeitgebern, lokalen Behörden und anderen Einnahmen finanziert werden. Und 28% werden von Reisenden durch den Kauf von Navigo-Paketen und Tickets finanziert. 28% des Anteils, der seit 2013 von Reisenden bezahlt wird. Alle Ihre Transporte in Île-de-France.
Kosten des Einzeltarifs. Seit dem 1. September 2015 wurde das Navigo-Paket auf den Einheitspreis von 70 Euro/Monat erhöht
Seit dem 1. September 2015 wurde das Navigo-Paket zum Einheitspreis von 70 Euro pro Monat erhöht. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 450 Millionen Euro pro Jahr und wurden nur teilweise finanziert. 150 Millionen Euro stammen aus der Erhöhung einer von den Arbeitgebern gezahlten Steuer (Transportabgabe). Es bleiben 300 Millionen Euro, deren Finanzierung von der ehemaligen regionalen Mehrheit nicht vorgesehen war. Alle Ihre Transporte in Île-de-France
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit: die günstigste + Lösung
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren: die wirtschaftlichste Lösung. Fortbewegung mit dem Auto 400 € pro Monat, Fahrzeugwartung, Kraftstoffwartung, Parkplatzversicherung,.. Fortbewegung mit dem Auto plus öffentliche Verkehrsmittel 73 € pro Monat Navigo-Karte plus 100 € Fahrzeug, Wartung, Kraftstoff, Parkplatz, Versicherung ... Das sind 173 Euro pro Monat. Fortbewegung mit dem Fahrrad plus öffentliche Verkehrsmittel 73 € pro Monat Navigo-Karte plus 35 € pro Monat, was 108 € pro Monat entspricht. Auf einer durchschnittlichen Strecke von 25 Kilometern. Alle Ihre Transporte in Île-de-France
Mit Ihrem Navigo-Paket können Sie sich in einem der wichtigsten Netze der Welt bewegen!
Mit Ihrem Navigo-Paket können Sie sich in einem der wichtigsten Netze der Welt bewegen! 1500 Buslinien, 13 Zuglinien, 14 U-Bahn-Linien plus 4 neue Linien im Jahr 2030, 8 Straßenbahnlinien plus 5 neue Linien im Jahr 2022. Und auch ein Netzwerk, das sich weiterentwickelt und an Ihre Bedürfnisse anpasst! Einige Beispiele: 700 erneuerte Züge im Jahr 2021 und 100% neue U-Bahn-Züge auf den Linien 1, 2, 5 und 9 im Jahr 2016, um Ihre Reise und Ihren Komfort zu verbessern. 1400 saubere Busse (Hybrid, CNG, Elektro, 2016 in Betrieb genommen) zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. 100 Véligo-Plätze, um Ihr Fahrrad sicher zu halten. 100% der Bahnhöfe und Bahnhöfe im Jahr 2016 mit Videoschutz ausgestattet. Alle Ihre Reisen in der Île-de-France.
Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit neuen Linien
Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit neuen Strecken bis 2030 wird Ihr Verkehrsnetz erweitert. Schaffung neuer U-Bahn- und Straßenbahnlinien. Ausbau bestehender Linien. Die Inbetriebnahme dieser neuen Linien verursacht zusätzliche Kosten für den Betrieb der Linien und den Kauf neuer Züge. Mehr als 1,2 Milliarden Euro für den Betrieb neuer Linien pro Jahr. Mehr als 18,3 Milliarden Euro für den Kauf neuer Züge, mehr als 8,4 Milliarden Euro zwischen 2016 und 2022 und mehr als 9,9 Milliarden Euro zwischen 2022 und 2030. Zum Beispiel betragen die Kosten für den Betrieb einer U-Bahn-Linie 100 Millionen Euro pro Jahr und steigen von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel: Für die Straßenbahn 3a und 3b wurden 46 neue Züge benötigt. Sie kosteten jeweils 3 Millionen Euro, insgesamt also 138 Millionen Euro. Alle Ihre Transporte in Île-de-France.