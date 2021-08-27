Schulanfang 2021: Wir setzen Sie ab?
Mit 5 RER-Linien und 8 Zuglinien auf 903 Kilometern Gleisen, 14 U-Bahn-Linien und 5 weiteren im Bau, 10 Straßenbahnlinien und bald 4 weiteren, 10.500 Bussen , die täglich im Umlauf sind, viele Projekte in der Entwicklung... und 100.000 Menschen , die jeden Tag daran arbeiten, dass Ihre öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren...
Kein Zweifel: Wir profitieren in der Île-de-France von einem der dichtesten Verkehrsnetze der Welt!
Ein Netzwerk, das Sie jeden Tag dorthin bringt, wo Sie wollen, um zu tun, was Sie wollen!
Sollen wir Sie absetzen?
Brauchen Sie Natur?
Mit 4 regionalen Naturparks, 50 Wäldern, 12 Naturschutzgebieten, 8342 km Flüssen und Kanälen, 7510 km Wanderwegen und etwa 30.000 Teichen: Werden Sie in der Île-de-France eine kleine Pause von der Natur einlegen?
Um sich inspirieren zu lassen und spazieren zu gehen, zu träumen und frische Luft in Reichweite des Navigo-Passes zu bekommen:
- Hapi (mobile Anwendung)
Der Ruf der Kultur?
1250 Museen, 3951 historische Denkmäler, 311 Kinos und 840 Live-Theater : Ja, die Île-de-France ist voller kultureller Orte. Darüber hinaus gehen die Einwohner der Ile-de-France durchschnittlich 4,2 Mal pro Jahr ins Kino*. Es dreht sich!
Möchten Sie also Kultur und Erkundung in Ihrer Nähe?
Theater, Museum, Schloss, Konzertsaal oder Kino: Wir nehmen Sie mit, um 8 inspirierende oder überraschende kulturelle Orte zu entdecken, unter den Tausenden, die die Schönheit der Île-de-France ausmachen!
Lust auf Sport?
Mit 19.800 Sportvereinen in der Île-de-France wetten wir, dass wir Sie zu dem bringen können, in dem Sie Ihre Lieblingsdisziplin ausüben können!
Und wer weiß, vielleicht treffen Sie an der Wende eines Feldes einen der 962 Spitzensportler in der Region? 20 von ihnen kehrten sogar als Medaillengewinner von den Olympischen Spielen in Tokio zurück!
Spielerisch, informativ: Entdecken Sie die Karte der Sportgeräte in Ihrer Nähe!
Wie ein kleiner Hunger?
Die Île-de-France, ein echtes Gebiet der Feinschmecker. Beweis? 29.000 traditionelle Cafés und Restaurants, darunter 131 Sternerestaurants, 30 "Restaurants am Straßenrand" und 25.000 Fast-Food-Restaurants haben bereits einen Tisch für Sie bereit!
Eines der ersten "echten" französischen Restaurants wurde 1782 in Paris in der Rue de Richelieu 26 im 1. Arrondissement geboren. Das von Antoine de Beauvilliers eröffnete La Grande Taverne de Londres bot den Parisern Gerichte, wie sie damals im Schloss Versailles gegessen wurden. Schick.
Und du, wo ist dein nächster Tisch?
* Quellen CROCIS CCI Paris Île-de-France / Guide Michelin
Unser Büroleben
912.942 Unternehmen sind in der Île-de-France ansässig, nicht weniger! Kein Wunder also, dass täglich 2,2 Millionen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Wohnung und Arbeit* unternommen werden!
Und da 72 % der Franzosen der Meinung sind, dass die Arbeit zu ihrem persönlichen Glück beiträgt (vor allem, weil sie es ihnen ermöglicht, soziale Bindungen aufzubauen**), ist die Rückkehr ins Büro endlich die Möglichkeit, die kleinen Rituale wieder aufzunehmen, die wir lieben, wie Töpfe (Abschied, Geburtstag, Weihnachten, um eine Geburt zu feiern, eine Hochzeit usw.) und die dazugehörigen Geschenke.
Für Ihre zukünftigen Gläser zurück im Büro finden Sie hier einige Inspirationen, um aus der traditionellen Pralinenschachtel herauszukommen:
*Global Transport Survey 2018 - Île-de-France Mobilités
**Microsoft France /Opinion Way Umfrage – November 2020