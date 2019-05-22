RER D 2019 SA: ermutigende erste Ergebnisse
SA 2019: Ermutigende erste Ergebnisse
Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Seit Dezember 2018, als diese neue Organisation eingeführt wurde, ist die Gesamtpünktlichkeitsrate der Linie von 83 % auf 87,7 % gestiegen, mit einem Verkehr von 615.000 Fahrgästen pro Tag. Die Zahl der verspäteten Passagiere ging um 27 % zurück.
Das von den Fahrgästen erwartete Qualitätsniveau, das Gegenstand einer vertraglichen Verpflichtung der SNCF ist, ist jedoch noch nicht erreicht, sowohl in Bezug auf die Pünktlichkeit als auch auf die Aufrechterhaltung der Verbindungen in den Bahnhöfen Corbeil, Viry und Juvisy. Wenn es der D-Linie besser geht, müssen ihre Ergebnisse weiter verbessert werden.
Um diese Änderung zu begleiten, wurden auch 13Buslinien auf mehreren Netzen zwischen Juvisy und dem Sektor Milly la Forêt verstärkt, die es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, sich besser zu bewegen und die Verbindungen mit den RER D-Zügen zu erleichtern.
Die SA 2019 ist Teil eines globalen Plans zur Modernisierung dieser Linie mit erhöhten Investitionen, um diese Ergebnisse zu verstärken und die Robustheit und Pünktlichkeit zu verbessern.
Viele Projekte zur Verbesserung der Strecke sind noch geplant:
- Verbesserung der Fahrgastinformation
- Zuverlässigkeit der Verbindungen
- Einsatz von Régio2N und RER NG
- Modernisierung des Zugwartungszentrums (500 Mio. €)
- Einsatz von Werkzeugen und Reglern zur Verbesserung des Verkehrsflusses im Tunnel.
SNCF setzt sich nachdrücklich für eine bessere Servicequalität ein
SNCF hat sich vertraglich zu einem ehrgeizigeren Pünktlichkeitsziel und zum ersten Mal zu einer guten Leistung der Verbindungen verpflichtet.
Die Pünktlichkeit der Linie D ist derzeit eine der niedrigsten aller Züge, die in der Île-de-France verkehren. Die Zweige, die Malesherbes und das Seine-Tal bedienen, sind am stärksten benachteiligt. Mit dem ab Dezember 2018 umgesetzten Angebot hat sich SNCF verpflichtet, die Pünktlichkeit der Strecke auf mindestens 90 % und der Zweige des Tals, Malesherbes und des Küstenlandes auf 95 % zu verbessern, sobald die neuen Züge dort eingesetzt werden.
Außerdem wurde ein neuer Leistungsindikator definiert, um die gute Leistung der Verbindungen zu überwachen, die mit dem neuen Dienst der Linie D geschaffen wurden. Dieser Indikator unterliegt einem Bonus-Malus-Mechanismus.
Ile-de-France Mobilités und SNCF haben daher den Vertrag zwischen ihnen überarbeitet, um diese Verpflichtungen einzuführen und die Höhe der finanziellen Anreize im Zusammenhang mit Pünktlichkeitsindikatoren zu erhöhen.
Mehr Züge, um die Nachfrage zu befriedigen
Um sich an das Wachstum der Fahrgastzahlen auf der Strecke anzupassen, ist geplant, in Spitzenzeiten sowie an Wochenenden mehr Züge einzusetzen.
So wird der Zweig Melun während der verkehrsreichsten Stunde am Morgen durch die Einführung von 3 Zügen zwischen Sénart und Paris verstärkt. Die Neuorganisation des Verkehrs in Corbeil wird die Frequenz zwischen Paris und den Bahnhöfen des Plateaus verdoppeln.
In Bezug auf den Zweig Malesherbes hat die Konsultation mit den Nutzern der Strecke eine hohe Erwartung festgestellt und somit erhebliche Ressourcen bereitgestellt, um die Anzahl der Züge auf diesem Zweig an Wochentagen um 15 % zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf den verlängerten Hauptverkehrszeiten liegt.
Am Wochenende wird das Angebot auch mit längeren Zügen während des Tages, zwei weiteren Zügen am Sonntagmorgen auf dem Zweig Melun, 2 weiteren Zügen pro Stunde zwischen Gare de Lyon und Villiers le Bel am Sonntag in der zweiten Tageshälfte verstärkt.
Für die Fahrgäste der Linie D wird die Einführung dieses neuen Angebots zu einer sehr hohen Pünktlichkeitssteigerung (25 % weniger Verspätungen) und einem regelmäßigeren Angebot (4-mal weniger ausgefallene Züge) führen.
Darüber hinaus wird die Wartezeit zwischen zwei Zügen im Val de Marne und im Norden der Strecke harmonisiert, um eine vereinfachte und besser lesbare Reiseorganisation zu ermöglichen.
Um den Reisebedürfnissen im Sommer besser gerecht zu werden, wird der Zeitplan für die Anwendung des Sommerangebots um eine Woche verschoben. Die Sommerperiode beginnt in der letzten Juliwoche und endet in der letzten Augustwoche.
Insgesamt stellt Ile-de-France Mobilités jedes Jahr zusätzliche 10 Millionen Euro für den Betrieb der RER D bereit.
Neue, modernere Züge ab September 2019
Ab September 2019 profitieren Fahrgäste in den Zweigen Malesherbes, Vallée und Littoral von neuen Zügen (Regio 2N). Diese zuverlässigeren Züge der neuen Generation sind mit dynamischen Bildschirmen, Klimaanlage, Steckdosen und Videoüberwachungskameras für komfortablere Fahrten ausgestattet.
Weitere Dienstleistungen in den Bahnhöfen
Die Bahnhöfe Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon und Juvisy werden von einem wichtigen Informations- und Kommunikationssystem profitieren, um die Fahrgäste bei der Einführung dieses neuen Angebots zu unterstützen, sowie von erheblichen Verbesserungen, die eine Investition von 7 Millionen Euro darstellen.
Das System, das von der SNCF eingeführt wird, umfasst insbesondere die Erhöhung der Anzahl der Wartehäuschen und Sitzplätze auf den Bahnsteigen, die Verbesserung der Beschilderung, die Renovierung der Bahnsteige, die Sicherheit, aber auch die Bereitstellung neuer Bildschirme für die Fahrgastinformation und die Entwicklung von Dienstleistungen in den Bahnhöfen, wie zum Beispiel Vernetzte Räume.
Eine Entwicklung des Busangebots, um diesen Wandel zu begleiten
Ile-de-France Mobilités hat eine Studie zur Stärkung des Busangebots auf den Zweigen Malesherbes, Melun rive gauche, Plateau und Vallée d'Evry durchgeführt.
Ziel ist es, den Reisenden ein an die SA2019 angepasstes Angebot zu unterbreiten und ihnen so weit wie möglich zu ermöglichen, Ladepausen in Corbeil-Essonnes oder Juvisy/Viry zu vermeiden.
Zu diesem Zweck wurden mehrere Prinzipien auf der Ebene jeder Station im Süden der RER D-Linie untersucht:
- Bieten Sie während der Hauptverkehrszeiten mehr Verbindungen mit Zügen der Linie D oder der Linie C an, um den Zugang zum Bahnhof zu erleichtern
- Ermöglichen Sie eine Verbindung zu den direkten Zweigen nach Paris (Plateau d'Evry und Melun am rechten Ufer) oder nach Viry/Juvisy und Corbeil-Essonnes oder sogar zum Transilien R
- Stärkung des Netzwerknetzes außerhalb der Spitzenzeiten, abends und am Wochenende
Das Projekt, das am 10. Dezember 2018 ins Leben gerufen wurde, betrifft 13 Buslinien auf mehreren Netzen zwischen Juvisy und dem Sektor Milly la Forêt.
Diese Angebotsentwicklungen bedeuten mehr als 770.000 zusätzliche kommerzielle Kilometer mit jährlichen Kosten von 3,5 Millionen Euro.
Verstärkte Karte der Buslinien (zukünftige Routen) ab 10. Dezember 2018
Ein erster Schritt zu einer umfassenderen Neuorganisation der Linie D
Auf Ersuchen von Île-de-France Mobilités haben SNCF Réseau und SNCF Mobilités bereits mit Studien zur Überarbeitung des Masterplans für die Linie D begonnen, um das Verkehrswachstum auf der gesamten Linie D zu antizipieren.
Île-de-France Mobilités finanziert auch den schrittweisen Einsatz neuer RER NG-Züge ab 2021, um den Reisekomfort aller Fahrgäste auf der Strecke zu verbessern.
Neue Züge für die RER D
Ab Ende 2019 beginnt die Auslieferung der 19 neuen Regio 2N-Züge auf dem Abschnitt Juvisy / Malesherbe / Melun. Diese Züge bieten den Fahrgästen viele Vorteile, wie zum Beispiel:
- Fahrgastinformation: Der Fahrgast hat jederzeit Zugang zu aktualisierten Informationen über seine Fahrt: Name und Anzahl der Haltestellen, Fahrzeit und mögliche Verbindungen mit anderen Zügen, Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen.
- Zugänglichkeit: ein zu 100 % barrierefreier Zug, der die Fortbewegung von Personen mit eingeschränkter Mobilität mit ebenerdigem Zugang zu den Bahnsteigen oder am Sitz befestigten Griffen vereinfacht. Diese Einrichtungen kommen allen Reisenden zugute.
- Sicherheit: Um die Sicherheit der Fahrgäste in allen Bereichen des Zuges zu gewährleisten, ist jeder Regio 2N-Zug mit 25 Überwachungskameras ausgestattet. Der Regio 2N ist ein sogenannter "Boa"-Zug, der einen einfachen Zugang von einem Auto zum anderen ermöglicht. Auch auf den Plattformen wurden Lichter angebracht, um das Sicherheitsgefühl zu verstärken.
Darüber hinaus wird der Rest der Strecke ab 2021 mit neuen RER NG-Zügen ausgestattet.