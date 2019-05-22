RER D 2019 SA: ermutigende erste Ergebnisse

SA 2019: Ermutigende erste Ergebnisse

Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Seit Dezember 2018, als diese neue Organisation eingeführt wurde, ist die Gesamtpünktlichkeitsrate der Linie von 83 % auf 87,7 % gestiegen, mit einem Verkehr von 615.000 Fahrgästen pro Tag. Die Zahl der verspäteten Passagiere ging um 27 % zurück.

Das von den Fahrgästen erwartete Qualitätsniveau, das Gegenstand einer vertraglichen Verpflichtung der SNCF ist, ist jedoch noch nicht erreicht, sowohl in Bezug auf die Pünktlichkeit als auch auf die Aufrechterhaltung der Verbindungen in den Bahnhöfen Corbeil, Viry und Juvisy. Wenn es der D-Linie besser geht, müssen ihre Ergebnisse weiter verbessert werden.

Um diese Änderung zu begleiten, wurden auch 13Buslinien auf mehreren Netzen zwischen Juvisy und dem Sektor Milly la Forêt verstärkt, die es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, sich besser zu bewegen und die Verbindungen mit den RER D-Zügen zu erleichtern.

Die SA 2019 ist Teil eines globalen Plans zur Modernisierung dieser Linie mit erhöhten Investitionen, um diese Ergebnisse zu verstärken und die Robustheit und Pünktlichkeit zu verbessern.

Viele Projekte zur Verbesserung der Strecke sind noch geplant:

Verbesserung der Fahrgastinformation

Zuverlässigkeit der Verbindungen

Einsatz von Régio2N und RER NG

Modernisierung des Zugwartungszentrums (500 Mio. €)

Einsatz von Werkzeugen und Reglern zur Verbesserung des Verkehrsflusses im Tunnel.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.