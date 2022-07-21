Bald werden 100 % des Schienennetzes der Ile-de-France elektrifiziert sein

Ökologisch und ökonomisch

Ein elektrifiziertes Schienennetz besteht aus Zügen, die sauberere und sparsamere Energie als Diesel verbrauchen. Aber auch modernere, komfortablere, leisere Züge.

Ein zentraler Umweltfaktor in der Vision von Île-de-France Mobilités, die sich jeden Tag dafür einsetzt und investiert, um eine immer nachhaltigere Mobilität in der Region Paris zum Leben zu erwecken - natürlich für ihre Züge, aber auch durch den Kauf von Elektrobussen, BioNGV oder Wasserstoff.