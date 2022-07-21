Bald werden 100 % des Schienennetzes der Ile-de-France elektrifiziert sein
2030: 100 % elektrifiziertes Schienennetz in der Region Île-de-France
Es ist abgestimmt, es ist gestartet! Während die Elektrifizierungsarbeiten auf der Achse Gretz-Provins (Linie P) bis Ende 2022 abgeschlossen sein werden, muss nur noch die Achse Trilport / La Ferté-Milon elektrifiziert werden, um ein Schienennetz in der Region Île-de-France zu nutzen, das endlich vollständig elektrifiziert ist! Ein Ziel, das bis 2030 erreicht werden soll.
Ökologisch und ökonomisch
Ein elektrifiziertes Schienennetz besteht aus Zügen, die sauberere und sparsamere Energie als Diesel verbrauchen. Aber auch modernere, komfortablere, leisere Züge.
Ein zentraler Umweltfaktor in der Vision von Île-de-France Mobilités, die sich jeden Tag dafür einsetzt und investiert, um eine immer nachhaltigere Mobilität in der Region Paris zum Leben zu erwecken - natürlich für ihre Züge, aber auch durch den Kauf von Elektrobussen, BioNGV oder Wasserstoff.
2030: Trilport <> La Ferté-Milon endlich elektrifiziert
Elektrifizierung der Achse Trilport <> La Ferté Milon. Ziele: zugängliche, komfortable, effiziente Züge, mehr Sitzplätze, 100% elektrische Züge in der Île-de-France.
Warum die gesamte P-Linie elektrifizieren?
Komfortabler und leistungsfähiger
Wenn die gesamte Linie P elektrifiziert ist, können endlich alle Achsen den "Francilien" nehmen, einen neuen, hellen, klimatisierten Zug, der von der... die Einwohner der Ile-de-France!
Aber vor allem: sehr kapazitätsfähig. Ein wesentlicher Punkt, da die Auslastung der Züge auf der Linie P ständig zunimmt.
Robuster
Ein einzigartiges Zugmodell auf der gesamten P-Linie wird auch eine einfachere Wartung und damit ein robusteres Angebot im Alltag sein.
Besser vernetzt
Schließlich wird diese Elektrifizierung der Achse Meaux / La Ferté-Milon der Scherung in Meaux ein Ende setzen und die Verbindung mit der zukünftigen Metrolinie 16 in Chelles ermöglichen.
Elektrifizierung der Achse Trilport / La Ferté-Milon: ein ziemliches Projekt!
Um diesen letzten Abschnitt der Eisenbahnflotte der Ile-de-France zu elektrifizieren, ist Folgendes erforderlich:
- Einsatz von mehr als 60 Kilometern Oberleitungen (es ist das hängende Stromkabel, das die Züge über ihren Stromabnehmer mit Strom versorgt)
- Und damit mehr als 1500 Stützen für diese Oberleitungen installieren
- Erstellen Sie elektrifizierte Umspannwerke zur Steuerung von Hochspannungsgeräten an Oberleitungsmasten
- Anpassung und sogar Absenken des Bahnsteigs einiger Brücken und Tunnel (um die Oberleitung zu passieren)
- Erhöhung der Bahnsteige auf 92 cm im Bahnhof Meaux, um die Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu ermöglichen
Arbeiten, die 8 bis 9 Monate für die Schließung dieser Achse und die Installation von Ersatzbussen erfordern. Eine Lösung, die während der Konsultation mit den von diesem Projekt betroffenen Mandatsträgern und Verbänden angenommen wurde.