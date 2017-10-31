Einfacher unterwegs mit dem Smart Navigo
Navigo: ein Strauß innovativer Dienstleistungen in der Tasche
Ich verwalte meine Karte jetzt und mache alle Online-Verfahren einfach. Seit Juni 2016 (Einführung von Online-Kundendiensten) wurden mehr als 880.000 Navigo-Kundenkonten erstellt.
Neue angepasste Pakete: Île-de-France Mobilités hat seit dem 1. Januar 2018 neue Navigo Jour-Pakete eingeführt, um den pünktlichen und erwarteten Bedürfnissen von Tages- oder Gelegenheitsreisenden gerecht zu werden
Richtlinien, die Sie befolgen müssen, um sich problemlos in der Île-de-France fortbewegen zu können
Erfahren Sie mehr über Smart Navigo
Was ist neu für 2018. Navigo jour, ein neues Transport ticket auf Navigo verfügbar. Erleichtern Sie das Reisen von Vorort zu Vorort. So viel Reisen, wie Sie möchten, an einem Tag und auf allen Arten von Transportmitteln.
Navigo, öffnet seine Türen von autilib'. Seit dem 18. April 2018 können Sie Ihr Autolib'-Abonnement mit Ihrem Navigo-Pass koppeln. Gehen Sie zum Abonnementterminal oder zu www.autolib.eu. Mit Ihrem Navigo-Pass haben Sie jetzt Zugang zu: 4.000 100% Elektroautos