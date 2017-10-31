Einfacher unterwegs mit dem Smart Navigo

Navigo: ein Strauß innovativer Dienstleistungen in der Tasche

Intelligente Navigo-Validierung
Smart Navigo

Ich verwalte meine Karte jetzt und mache alle Online-Verfahren einfach. Seit Juni 2016 (Einführung von Online-Kundendiensten) wurden mehr als 880.000 Navigo-Kundenkonten erstellt.

Neue angepasste Pakete: Île-de-France Mobilités hat seit dem 1. Januar 2018 neue Navigo Jour-Pakete eingeführt, um den pünktlichen und erwarteten Bedürfnissen von Tages- oder Gelegenheitsreisenden gerecht zu werden

Infografik: Bereiten Sie alle Ihre Reisen in der Île-de-France dank der Vianavigo-Website und -Anwendung vor.

Richtlinien, die Sie befolgen müssen, um sich problemlos in der Île-de-France fortbewegen zu können

Erfahren Sie mehr über Smart Navigo

Infografik: Was ist neu im Navigo-Pass 2018
Infografik: Was ist neu für 2018

Was ist neu für 2018. Navigo jour, ein neues Transport ticket auf Navigo verfügbar. Erleichtern Sie das Reisen von Vorort zu Vorort. So viel Reisen, wie Sie möchten, an einem Tag und auf allen Arten von Transportmitteln.

Infografik mit der Möglichkeit, ein Autolib'-Abonnement mit dem Navigo-Pass zu koppeln
Infografik: Navigo, öffnet seine Türen von autilib'

Navigo, öffnet seine Türen von autilib'. Seit dem 18. April 2018 können Sie Ihr Autolib'-Abonnement mit Ihrem Navigo-Pass koppeln. Gehen Sie zum Abonnementterminal oder zu www.autolib.eu. Mit Ihrem Navigo-Pass haben Sie jetzt Zugang zu: 4.000 100% Elektroautos