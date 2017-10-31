Einfacher unterwegs mit dem Smart Navigo

Ich verwalte meine Karte jetzt und mache alle Online-Verfahren einfach. Seit Juni 2016 (Einführung von Online-Kundendiensten) wurden mehr als 880.000 Navigo-Kundenkonten erstellt.

Neue angepasste Pakete: Île-de-France Mobilités hat seit dem 1. Januar 2018 neue Navigo Jour-Pakete eingeführt, um den pünktlichen und erwarteten Bedürfnissen von Tages- oder Gelegenheitsreisenden gerecht zu werden