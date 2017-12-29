Verbesserte Netzwerksicherheit in diesem Jahr
Die Finanzierung zukünftiger Sicherheitsportale der neuen Generation für den Bahnhof Saint Lazare, die vor wenigen Tagen beschlossen wurde, wird zu diesen Bemühungen beitragen. Im Jahr 2017 wurden 20 Cyno-Erkennungsbrigaden im SNCF-Netz eingesetzt, um die Sicherheit und die Reaktionsfähigkeit nach Warnungen über zurückgelassene Pakete zu optimieren, aber auch um die Reaktionszeiten und Verspätungen für die Fahrgäste zu verkürzen.
Sicherheitsmerkmale in Bahnhöfen und Verkehrsmitteln in der Region Paris
Diese Brigaden werden 2018 verstärkt. Der Kampf gegen Belästigung im Transportwesen ist ebenfalls eine Priorität, die Valérie Pécresse beschäftigt. Eine große Sensibilisierungskampagne, die ab dem ersten Quartal 2018 von Île-de-France Mobilités, der Region Île-de-France, SNCF, RATP und Optile geleitet wird, wird diesem Anliegen gewidmet sein.