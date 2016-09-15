Europäische Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2016
Am 17. September findet der Tag des öffentlichen Verkehrs statt, um die Öffentlichkeit zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu ermutigen.
Was liegt in dieser Woche und dem Tag der öffentlichen Verkehrsmittel näher, als mit dem Fahrrad zu den Bahnhöfen und Bahnhöfen zu gelangen und es sicher in einem Véligo-Bereich abzustellen.
Oder nutzen Sie ein Selbstbedienungsfahrrad (Vélib' in Paris, Cristolib in Créteil und VélO2 in Cercy-Pontoise).
Und warum stellen Sie Ihr Auto nicht in einem Park and Ride ab, damit Sie dann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können.
Geben Sie Ihr Fahrrad sicher ab bei Véligo
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) stellt Ihnen Véligo-Räume in der Nähe von Bahnhöfen zur Verfügung. Diese frei zugänglichen oder sicheren Räume stehen Ihnen an fast 60 Bahnhöfen in der gesamten Île-de-France zur Verfügung. Die sicheren Bereiche sind mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Transport ticket geladen ist.
Um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie ein Abonnement beim Betreiber des sicheren Véligo-Bereichs abschließen, an dem Sie interessiert sind (Verkehrsunternehmen oder lokale Behörden).
Als erste Anwendung des städtischen Verkehrsplans der Île-de-France (PDUIF) führt dieser Service zur Entwicklung von sicheren Schließfächern und/oder frei zugänglichen Unterständen in unmittelbarer Nähe der Eingänge von Bahnhöfen oder Bahnhöfen. Die Schließfächer sind mit einer Navigo-Karte zugänglich.
Nutzen Sie zwischen zwei Stationen ein Selbstbedienungsfahrrad
Mit der Navigo-Karte können Sie verschiedene Selbstbedienungs-Fahrradabonnements aufladen. Es ermöglicht somit, sein Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel und sein Fahrradabonnement auf demselben Träger zu kombinieren.
Parken Sie Ihr Auto in einem Park and Ride
Park-and-Ride-Anlagen wurden entwickelt, um Autofahrer zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu ermutigen, und sind Parkplätze in der Nähe eines Bahnhofs. Die Navigo-Karte ermöglicht in einigen Städten der Île-de-France den Zugang zu Parkplätzen, sofern Sie über ein gültiges Transportpaket verfügen und ein Abonnement für den Parc Relais besitzen.
