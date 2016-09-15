Europäische Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2016

Am 17. September findet der Tag des öffentlichen Verkehrs statt, um die Öffentlichkeit zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu ermutigen.

Was liegt in dieser Woche und dem Tag der öffentlichen Verkehrsmittel näher, als mit dem Fahrrad zu den Bahnhöfen und Bahnhöfen zu gelangen und es sicher in einem Véligo-Bereich abzustellen.

Oder nutzen Sie ein Selbstbedienungsfahrrad (Vélib' in Paris, Cristolib in Créteil und VélO2 in Cercy-Pontoise).

Und warum stellen Sie Ihr Auto nicht in einem Park and Ride ab, damit Sie dann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können.