T1: Entdecken Sie das Gesicht Ihrer zukünftigen Straßenbahn
Mit mehr als 12.500 Stimmen hat Sie die Wahl des Gesichts der zukünftigen Straßenbahn der Linie T1 mobilisiert! Nach 15 Tagen endete die Abstimmung am Freitag, den 21. Januar. Und das Gewinnerdesign ist...
Design 2!
Als Sie für dieses Design Nr. 2 gestimmt haben, haben Sie sich für eine Straßenbahn entschieden, die sich als leuchtendes Bindeglied präsentiert, sowohl zwischen den Gebieten, die sie durchquert, als auch in ihrer Zugehörigkeit zum Île-de-France Mobilités-Netz, mit einer Signatur in Blautönen.
Komfortableres und zugänglicheres Reisen auf der Linie T1
Die Linie T1 ist die älteste Straßenbahnlinie, die derzeit in der Île-de-France betrieben wird. Mit diesen neuen Straßenbahnen wird die Fahrt von Asnières Quatre Route nach Noisy le Sec (und morgen nach Val de Fontenay) für alle komfortabler.
Breitere Türen, verbesserte Zugänglichkeit
Diese neuen Straßenbahnen, die eine um 15 % erhöhte Transportkapazität ermöglichen, werden mit sechs Doppeltüren von 1,30 m pro Seite einschließlich der Enden ausgestattet, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu erleichtern und den Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern.
Mehr Komfort und Sicherheit für alle
Für den Komfort der Reisenden: Klimaanlage, dynamische und detaillierte akustische und visuelle Informationen, USB-Buchsen zum Aufladen von Mobiltelefonen oder 100% LED-Beleuchtung zur Verbesserung der Atmosphäre der Fahrt. Und natürlich Videoschutz.
Eine effiziente und nachhaltigere Straßenbahn
Diese Straßenbahn ist zu 95 % recycelbar, zu 99 % recycelbar, mit einer leistungsstarken elektrischen Bremse ausgestattet und wird außerdem mit einem Motor ausgestattet, der es ihr ermöglicht, ihren Energieverbrauch im Vergleich zur aktuellen Ausrüstung um mindestens 30 % zu senken.
Darüber hinaus werden diese Züge mit einem bordeigenen Passagierzählsystem nach Fluss ausgestattet, um die Fahrgastzahlen auf der Linie T1 genauer zu messen und so den Service zu verbessern.