T1: Entdecken Sie das Gesicht Ihrer zukünftigen Straßenbahn

Komfortableres und zugänglicheres Reisen auf der Linie T1

Die Linie T1 ist die älteste Straßenbahnlinie, die derzeit in der Île-de-France betrieben wird. Mit diesen neuen Straßenbahnen wird die Fahrt von Asnières Quatre Route nach Noisy le Sec (und morgen nach Val de Fontenay) für alle komfortabler.

Breitere Türen, verbesserte Zugänglichkeit

Diese neuen Straßenbahnen, die eine um 15 % erhöhte Transportkapazität ermöglichen, werden mit sechs Doppeltüren von 1,30 m pro Seite einschließlich der Enden ausgestattet, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu erleichtern und den Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern.

Mehr Komfort und Sicherheit für alle

Für den Komfort der Reisenden: Klimaanlage, dynamische und detaillierte akustische und visuelle Informationen, USB-Buchsen zum Aufladen von Mobiltelefonen oder 100% LED-Beleuchtung zur Verbesserung der Atmosphäre der Fahrt. Und natürlich Videoschutz.