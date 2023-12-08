Einweihung: Die Straßenbahn T12 verkehrt zwischen Massy und Évry-Courcouronnes

Die T12 ist der neue Straßenbahnzug, der Massy mit Évry-Courcouronnes in 16 Stationen verbindet. Es öffnete seine Türen am 10. Dezember 2023 nach drei Monaten leerem Marsch.

Was ist ein Tram-Train?

Der Tram-Train ist eine 2-in-1-Straßenbahn, die sowohl auf konventionellen Straßenbahngleisen, in städtischen Gebieten als auch auf den Gleisen des nationalen Schienennetzes verkehrt. Die T12 zum Beispiel nutzt sie zwischen den Bahnhöfen Massy und Petit Vaux, die sie jetzt anstelle der RER C bedient.