Einweihung: Die Straßenbahn T12 verkehrt zwischen Massy und Évry-Courcouronnes
Die Straßenbahn T12 in Épinay-sur-Orge
Die T12 ist der neue Straßenbahnzug, der Massy mit Évry-Courcouronnes in 16 Stationen verbindet. Es öffnete seine Türen am 10. Dezember 2023 nach drei Monaten leerem Marsch.
Was ist ein Tram-Train?
Der Tram-Train ist eine 2-in-1-Straßenbahn, die sowohl auf konventionellen Straßenbahngleisen, in städtischen Gebieten als auch auf den Gleisen des nationalen Schienennetzes verkehrt. Die T12 zum Beispiel nutzt sie zwischen den Bahnhöfen Massy und Petit Vaux, die sie jetzt anstelle der RER C bedient.
Straßenbahnzug T12: Verbesserung des Verkehrs nach Essonne und des Zugangs zu den Aktivitäts- und Beschäftigungszentren des Gebiets
Die zugängliche und schnelle Straßenbahnlinie T12 erleichtert das Reisen im Departement (zwölf Gemeinden von Essonne werden bedient) sowie zwischen den verschiedenen Aktivitäts- und Beschäftigungszentren des Territoriums dank Verbindungen mit dem Rest des regionalen Netzes (RER B, C, D, Buslinien, Tzen 4 und schließlich U-Bahn 18).
Straßenbahnzug T12: in Zahlen
Die T12 ist 20,4 km und 40 Minuten zwischen Massy und Évry. 16 Stationen in 12 Gemeinden, 1 Straßenbahn alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeiten (zuerst 15 Minuten, dann 10 Minuten ab 2024). Eine Linie, die 7 Tage die Woche von 5 bis 23:30 Uhr verfügbar ist.
Der T12 ist:
- 40 Minuten zwischen Massy und Évry-Courcouronnes
- Schließlich 1 Straßenbahn alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit*
- Service 7 Tage die Woche von 5 bis 23:30 Uhr
- Eine Route, die durch 12 Gemeinden der Essonne führt: Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis und Évry-Courcouronnes
- 16 komfortable Stationen (mit verglasten und begrünten Unterständen, Fahrgastinformationen in Echtzeit und Sitzgelegenheiten), darunter 11 neue und 5 bestehende Stationen der renovierten RER C-Linie
- 4 RER C-Stationen, die jetzt von der T12 bedient werden , um die Überlastung der Linie zu verringern und die Fahrzeit der Fahrgäste zu verkürzen (Longjumeau, Chilly Mazarin, Gravigny Balizy und Petit Vaux)
- 6,5 km begrünte Radwege mit Fahrradabstellplätzen und Reifen an jeder Station
*Die Frequenz beträgt bei Inbetriebnahme 15 Minuten und erhöht sich im Frühjahr 2024 auf 10 Minuten