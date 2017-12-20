[Die Arbeiten schreiten voran] Verlängerung der U-Bahn-Linie 11
Arbeiten Verlängerung der Linie 11
Seit Anfang Oktober hat der Bau des zukünftigen Bahnhofs Montreuil-Hôpital vor dem Krankenhauszentrum André Grégoire begonnen. Die Bauarbeiten, die diesen Sommer an den Bahnhöfen Place Carnot und Serge Gainsbourg begonnen haben, sind noch im Gange und schreiten zügig voran. Auf der Seite von Rosny-Bois-Perrier sind die Vorbereitungen für den Tunnelbau, der den Bahnhof und die zukünftige Zugwartungswerkstatt mit dem Viadukt am Bahnhof Coteaux Beauclair verbinden soll, bereits weit fortgeschritten.
Schließlich kommen die Tiefbauarbeiten am Bahnhof La Dhuys gut voran. Der Aushub des zentralen Schachts der zukünftigen Station ist noch im Gange und wird 2019 die TBM aufnehmen. Die Tunnelbohrmaschine wird es ermöglichen, den Tunnel zu graben, in dem die zukünftigen U-Bahnen bei der Inbetriebnahme verkehren werden.
Was die Modernisierung der Linie 11 betrifft, so haben die Arbeiten an der derzeitigen Endstation Mairie des Lilas bereits seit Mai letzten Jahres begonnen. Seit diesem Herbst sind auch die Bahnhöfe Goncourt, Belleville, Porte des Lilas und Place des Fêtes betroffen.
Das Projekt auf einen Blick
Um die Stadtentwicklung im Osten der Ile-de-France zu unterstützen, sieht die Verlängerung der Linie 11 vor, mehrere Gemeinden zu bedienen, die durch große Veränderungen gekennzeichnet sind: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec und Rosny-sous-Bois. 6 neue Stationen werden gebaut: Serge Gainsbourg, Place Carnot (dessen Name vorläufig ist), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair und Rosny-Bois-Perrier. Diese Erweiterung umfasst 6 km neue Gleise, die bei Inbetriebnahme in 12 Minuten zurückgelegt werden. Die gesamte Strecke wird in 24 Minuten von Rosny-Bois-Perrier nach Châtelet zurückgelegt, gegenüber derzeit 55. Fast 10.100 Fahrgäste werden diese neue Verlängerung während der morgendlichen Hauptverkehrszeit nutzen.
Auf der Linie 11 wird schließlich neues Rollmaterial eingesetzt, wobei Île-de-France Mobilités 20 neue Züge bestellt hat. Letztere profitieren von einem besseren Komfort und einer besseren Isolierung von Außengeräuschen sowie von einem um 20 % reduzierten Energieverbrauch im Vergleich zu früheren Geräten (LED-Beleuchtung, elektrisches Bremsen usw.).
Die Arbeiten begannen 2016, die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant.
RATP und Île-de-France Mobilités sind gemeinsam für das Projektmanagement verantwortlich. Die RATP sorgt für die Fertigstellung der Verlängerung der Linie sowie für den Modernisierungsprozess der Bahnhöfe, und Île-de-France Mobilités sorgt für den reibungslosen Ablauf des Projekts und die ordnungsgemäße Einhaltung der Kosten und des Zeitplans.
Das Projekt zur Verlängerung der Linie 11 wird zu 20 %, 46 % und 28 % vom Staat, der Region Île-de-France und der Société du Grand Paris finanziert. Die Anpassungs- und Modernisierungsphase der Bahnhöfe wird zu 11 % vom Staat, zu 26 %, von der Region Île-de-France zu 26 %, von der Stadt Paris zu 29 % und schließlich von der RATP zu 34 % getragen. Der Betrieb und das Rollmaterial der Strecke werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Infografik: Die Finanzierung der Projektakteure
Weitere Informationen finden Sie im Projektblatt oder auf der entsprechenden Website: www.prolongementligne11est.fr/
