[Die Arbeiten schreiten voran] Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 bis Porte d'Asnières
Ein Großprojekt für den Nordwesten von Paris und die inneren Vororte
Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 3 bis Porte d'Asnières zielt darauf ab, das öffentliche Verkehrsangebot in einem sich schnell entwickelnden Sektor zu stärken, der durch zahlreiche städtische Projekte und die Schaffung des neuen Obersten Gerichtshofs gekennzeichnet ist, der in diesem Jahr seine Türen öffnen wird. Ziel des Projekts ist es, eine neue Querverbindung entlang des Boulevard des Maréchaux zu schaffen, die mehreren aktuellen Linien entspricht, der RER C und der Metro 4, 13 und bald 14 an der Porte de Clichy. Es handelt sich um ein Projekt, das sowohl den Bewohnern des Nordwestens von Paris als auch denen der Nachbargemeinden zugute kommen wird. Insgesamt werden durch die Erweiterung fast 200.000 Menschen und 100.000 Arbeitsplätze bedient.
Das Wesentliche zum Erweiterungsprojekt Tram 3 im Video
Die Arbeiten gehen in die Endphase
Auf der 4,3 km langen Strecke schreiten die Arbeiten zügig voran. Auf einigen Abschnitten sind der Bahnsteig und die Schienen fertiggestellt und die Bahnhöfe werden ausgebaut, auf anderen wird die Verlegung der Schienen fortgesetzt. Die nächste Etappe kommt im Frühjahr mit der Installation von 27.000 m2 Rasenrollen, die fast alle Gleise bedecken werden. Die Entwicklung dieses ökoeffizienten und umweltbewussten Rasens ist ein komplexer Prozess, erklärt im Video:
Die neuen Züge sind da
Für die Verlängerung der Straßenbahn 3 sind 14 neue Citadis-Züge erforderlich, die von Alstom in La Rochelle gebaut werden. Diese modernen, komfortablen und zugänglichen Züge haben jeweils eine Kapazität von 300 Sitzplätzen, davon 75 Sitzplätze. Sie stellen einen qualitativen Sprung in Bezug auf Komfort und Stille im Vergleich zu den Bussen dar, die auf der aktuellen PC-Linie verkehren, die durch die Straßenbahn ersetzt wird. Das für den Ausbau der Straßenbahn 3 erforderliche Rollmaterial stellt eine Investition von 48 Millionen Euro dar, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités getragen wird.
Das Projekt auf einen Blick
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 bis Porte d'Asnières umfasst 8 Stationen auf 4,3 km neuen Gleisen. Durch die Verbindung der Porte de la Chapelle in 14 Minuten und die Vervollständigung des derzeit von der Straßenbahn 3b angebotenen Dienstes wird die Verlängerung täglich von 89.000 Fahrgästen genutzt.
Das Projekt wird von Île-de-France Mobilités geleitet, die das Projektmanagement der Stadt Paris und der RATP anvertraut hat.
Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Paris, die Region Île-de-France und den Staat in Höhe von insgesamt 211 Millionen Euro. Der Betrieb der zukünftigen Erweiterung wird von Île-de-France Mobilités finanziert und stellt 7,2 Millionen Euro pro Jahr dar.