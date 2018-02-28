[Die Arbeiten schreiten voran] Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 bis Porte d'Asnières

Ein Großprojekt für den Nordwesten von Paris und die inneren Vororte

Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 3 bis Porte d'Asnières zielt darauf ab, das öffentliche Verkehrsangebot in einem sich schnell entwickelnden Sektor zu stärken, der durch zahlreiche städtische Projekte und die Schaffung des neuen Obersten Gerichtshofs gekennzeichnet ist, der in diesem Jahr seine Türen öffnen wird. Ziel des Projekts ist es, eine neue Querverbindung entlang des Boulevard des Maréchaux zu schaffen, die mehreren aktuellen Linien entspricht, der RER C und der Metro 4, 13 und bald 14 an der Porte de Clichy. Es handelt sich um ein Projekt, das sowohl den Bewohnern des Nordwestens von Paris als auch denen der Nachbargemeinden zugute kommen wird. Insgesamt werden durch die Erweiterung fast 200.000 Menschen und 100.000 Arbeitsplätze bedient.

Das Wesentliche zum Erweiterungsprojekt Tram 3 im Video