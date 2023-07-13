Linie 15: Zuweisung des südlichen Abschnitts an das von RATPDev geführte Konsortium

Es wird angekündigt, dass der öffentliche Dienstleistungsauftrag für den Betrieb des südlichen Abschnitts der U-Bahn-Linie 15 nicht an ein Unternehmen, sondern an ein Konsortium aus RATPDev, Alstom und Comfort DelGro vergeben wird.

Was werden die Aufgaben des Konsortiums sein, das für den Betrieb des südlichen Abschnitts der U-Bahn-Linie 15 ausgewählt wurde?

Kümmern Sie sich um den Schienenverkehr mit der automatischen U-Bahn auf dem südlichen Abschnitt,

mit der automatischen U-Bahn auf dem südlichen Abschnitt, Verwaltung des Betriebs, der Wartung, der Instandhaltung und der Erneuerung der verschiedenen Geräte (Bahnhof, Fahrradparkplatz, Rollmaterial, Wartungs- und Lagerplatz, Ausrüstung in Bahnhöfen usw.),

(Bahnhof, Fahrradparkplatz, Rollmaterial, Wartungs- und Lagerplatz, Ausrüstung in Bahnhöfen usw.), Kümmern Sie sich um die Beziehung zu den Fahrgästen, ihren Empfang, ihre Information und den Verkauf von Transport tickets ,

, Verwaltung der Sicherheit ,

Bekämpfung von Betrug und Vandalismus.

Der Vertrag tritt am 1. Oktober 2023 für eine Mindestlaufzeit von neun Jahren in Kraft. Der südliche Abschnitt der Linie 15 wird Ende 2025 in Betrieb genommen.