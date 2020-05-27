Véligo Standort überschreitet 10.000 Kunden

Der Langzeitmietservice zieht dank seiner Zuverlässigkeit, Robustheit und seines sehr reaktionsschnellen Kundenservice immer mehr Kunden an

Die Nutzerbewertungen von Véligo Location

Jean-Michel – 55 Jahre alt - Paris: "Vor 15 Jahren habe ich mein Auto für einen Roller stehen gelassen, vor 6 Monaten habe ich meinen Roller für das Fahrrad verlassen und ich würde nicht zurückgehen" // "Das Tolle ist, dass wir ein Fahrrad haben und einen Service haben!"

Fabienne - 45 Jahre alt - Verneuil sur Seine : "Es ist ein Service, auf den ich wirklich gewartet habe, ich habe mich sehr gefreut, diese Gelegenheit zu haben, es auszuprobieren, bevor ich den Kauf in Betracht ziehe"

Heissam – 31 Jahre alt - Saint-Denis: " Véligo hat mich wirklich überzeugt und ich denke wirklich darüber nach, danach ein Elektrofahrrad zu kaufen".

Lola – 28 Jahre alt – Paris: "Ich wollte testen, loslegen, ohne zu kaufen, und so war es für mich eine gute Möglichkeit, zu testen, zu sehen, ob ich mein Fahrrad unter allen Umständen benutzen würde. Und die Antwort war ja! »

Der aktuelle Kontext hat viele Einwohner der Ile-de-France dazu ermutigt, sich dem Radfahren zuzuwenden. Der Véligo Location-Service unterstützt diese Dynamik und war sehr gefragt, als die Lockerung näher rückte.

Die Gesundheitskrise im Zusammenhang mit Covid 19 hat die Fabriken vorübergehend stillgelegt. Da die Lieferzeiten länger sind, verlängert sich die Wartezeit für den Erhalt Ihres Fahrrads um einige Wochen.

Île-de-France Mobilités unternimmt alle Anstrengungen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, und wird die Gesamtkapazität von Véligo Location bis Ende 2020 um weitere 5.000 Fahrräder erhöhen, und Anfang 2021 werden auch 500 zusätzliche Lastenräder (Longtails, Twin und Scooter) verfügbar sein.

Der Service sollte die Einwohner der Region Île-de-France weiterhin binden und sie davon überzeugen, am Ende des Erlebnisses ein elektrisch unterstütztes Fahrrad zu kaufen, eine Wahl, die von Île-de-France Mobilités unterstützt wird, die eine Kaufhilfe von 50% des Fahrradpreises mit einer Obergrenze von 500 Euro anbietet.