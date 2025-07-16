Wie überprüfe ich die Transport tickets auf meinem Telefon oder meiner Smartwatch?
Haben Sie Transport tickets mit Ihrem Samsung Galaxy Watch-Telefon oder Ihrer Samsung Watch gekauft? Konsultieren Sie sie, indem Sie auf die Registerkarte "Kaufen" oder "Tickets" der Anwendung Île-de-France Mobilités gehen.
Die folgenden Schritte zeigen, wie es auf dem Telefon geht.
Schritt 1: Gehen Sie zum Kauf
Schritt 2: Gekaufte tickets anzeigen
Wenn sich Ihre tickets auf Ihrer Samsung Galaxy Watch befinden, können Sie sie auch direkt auf der Uhr anzeigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr mit Île-de-France Mobilités kompatibel ist.
Wichtiger Hinweis: In der Anwendung Île-de-France Mobilités werden nur gültige tickets angezeigt. Verwendete, erstattete oder abgelaufene tickets werden nicht mehr angezeigt.