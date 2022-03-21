FAQ:
tickets auf mein Telefon laden
- Auf welchem Android-Telefon und -Smartwatches kann tickets geladen werden?
- Wie überprüfe ich die Transport tickets auf meinem Telefon oder meiner Smartwatch?
- Welche Transport-tickets kann ich von meinem Telefon oder meiner Smartwatch kaufen?
- Mit einem aufgeladenen ticket in meinem Telefon oder meiner Smartwatch kann ich im gesamten Verkehrsnetz der Île-de-France unterwegs sein.
- Mit einem Telefon oder einer vernetzten Uhr validiere ich für eine einzelne Person
- Warum kann ich kein ticket auf meinem Telefon kaufen?