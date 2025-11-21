Haben Sie ein Kompatibilitätsproblem und/oder ein Problem mit dem Zusammenleben? Keine Panik! Wir geben Ihnen die Lösung.

Allgemein

Wenn Sie beim Kauf auf ein Problem stoßen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem ticket oder Plan kompatibel ist, den Sie kaufen möchten.

Verwenden Sie für den zweiten ticket ein neues Gerät oder Medium, da einige tickets nicht gleichzeitig auf demselben Medium koexistieren können: Wenn das eine auf dem Medium vorhanden ist, wird das andere nicht zum Verkauf angeboten. Dies ist beispielsweise bei Voll- und ermäßigten Fahrkarten oder Paris Region Airports-Tickets mit Metro-Train-RER-Ticket der Fall. Es ist dann notwendig, eine andere Stütze daneben zu verwenden, z. B. einen Navigo Easy-Pass.

Verwenden Sie vorhandene tickets, bevor Sie ein neues kaufen.

Tipps, um Ihre Reise zu erleichtern

Hier sind unsere Tipps, um unterwegs ein Kompatibilitätsproblem zu vermeiden.

1. Bewahren Sie die tickets für den Flughafen separat auf

Bewahren Sie Ihrer Einfachheit halber Ihr ticket "Paris Region Aéroports" auf einem separaten Navigo Easy-Pass auf. Es gerät oft in Konflikt mit anderen tickets. Gleiches gilt für das t+ Ticket, das verschwindet.

2. Verfügbarkeit prüfen

Nicht alle tickets können auf allen Kanälen und Geräten gekauft und gespeichert werden. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte ticket mit dem Gerät Ihrer Wahl (Telefon, Smartwatch, Navigo Easy) und dem Vertriebskanal (Telefon, Verkaufsautomat) kompatibel ist.

Überprüfen Sie die Kompatibilität von tickets

3. Pakete haben Vorrang

Wenn Sie sowohl ein Ticket als auch einen Plan auf Ihrem Telefon haben, wird der Plan immer zuerst entwertet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Metro-Zug-RER-Ticket und ein Paris Visite-Ticket kaufen, das Sie erst am nächsten Tag nutzen möchten.

● Diese Regel gilt für alle Pläne ohne bestimmtes Startdatum.

● Ein Navigo Day-Paket ist nur für das gewählte Datum gültig.

● Ein Paris Visite-Paket ist nach dem Aufladen ab der nächsten Validierung gültig.

Auf der anderen Seite ist alles in Ordnung, wenn Sie ein U-Bahn-Zug-RER-Ticket und ein Navigo Day-Ticket auf demselben Gerät haben, wird das U-Bahn-Zug-RER-Ticket nicht verwendet, solange Ihr Navigo Day-Pass gültig ist.

4. 1 Pass = 1 Person

Wenn Sie mit anderen reisen, können Sie keinen Android-Pass oder ein Android-Telefon teilen. Es ist jedoch möglich, über die Karten-App verschiedene virtuelle Karten zu erstellen. Um zu reisen, wähle die Karte, die du verwenden möchtest, aus der Karten-App auf deinem iPhone aus.

Wenn Sie 2 tickets auf Ihrem Navigo Easy-Pass haben, wird Ihnen der Zugang beim zweiten Mal verweigert, wenn Sie Ihren Pass zweimal hintereinander validieren, und es wird nur ein ticket gezählt. Wenn Sie mit anderen reisen, muss jeder seinen eigenen Pass haben.

Benötigen Sie weitere Informationen?

