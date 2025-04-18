Das Laden von tickets ist auf den folgenden Android-Geräten verfügbar:

Samsung Galaxy-Telefone (siehe Liste auf der Samsung-Website) mit einem sicheren Element und Android 6.0 oder höher;

Telefone mit Android 8.0 oder höher (außer Google Pixel 4 und niedriger und Google Nexus)

Samsung Galaxy Watch Verbundene Uhr Modell 4 oder höher.

Um die tickets auf Ihrem Android-Telefon oder Ihrer Smartwatch aufzuladen, ist ein spezieller Installationsschritt erforderlich.

Falls Ihr Telefon nicht kompatibel ist, um tickets im Telefon aufzuladen, können Sie Ihr Telefon wahrscheinlich verwenden, um Ihren Navigo-Pass anzuzeigen und aufzuladen.

Hinweis: Da der Dienst über Google Play angeboten wird, können die neuesten Modelle der Marken Huawei und Honor nicht darauf zugreifen