Ein Installationsschritt ist erforderlich, um Transport tickets sicher auf Ihr Android-Telefon laden zu können. Dieser Schritt erfordert einen Telekommunikations- oder WIFI-Netzwerkzugang.

Laden Sie die neueste Version der App bei Google Play hoch, aktivieren Sie NFC und wählen Sie Kaufen (oder Tickets) > Auf meinem Smartphone. Die mobile App informiert Sie über die Kompatibilität Ihrer Geräte und führt Sie durch die Schritte:

- Überprüfung der Telefonkompatibilität,

- Installation einer ergänzenden Anwendung, falls gewünscht: Kontaktloses Ticket oder Meine Navigo-Tickets,

- Abschluss der Installation, die Ihr Telefon vorbereitet. Dieser letzte Schritt kann bis zu 2 Minuten dauern.

Denken Sie daran: Schließen Sie die Anwendung nicht während der Installationsphase (insbesondere während der Finalisierungsphase).

Nach der Installation des Dienstes: