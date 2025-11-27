Wie kontaktiere ich die Agentur Navigo?
Wünschen Sie Hilfe, Informationen?
Der FAQ-Bereich , der dem Navigo-Pass gewidmet ist, bietet Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.
Sie können auch auf viele Online-Dienste auf Mon Espace > Mon Navigo zugreifen: Beantragung eines Zertifikats, Verlängerung, Aussetzung, Kündigung, Verlust-/Diebstahlmelde, Aktualisierung Ihrer Daten usw.
Beschwerden über die Fehlfunktion, den Verlust oder den Diebstahl eines Passes müssen direkt an die Schalter der Spediteure, die RATP-Schalter und die SNCF-Serviceschalter von Navigo gerichtet werden.
Für alle anderen spezifischen Anfragen bezüglich des Navigo Mois-Pakets, des Navigo-Wochenpakets und der Auftragsverfolgung eines Navigo-Passes wenden Sie sich telefonisch oder per Post an die Navigo-Agentur.
- Telefon: 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis)
- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 20:00 Uhr
- Um Ihre Wartezeit zu verkürzen, bevorzugen Sie bitte Anrufe während der Stoßzeiten (siehe Tabelle unten)
Bevorzugen Sie Anrufe während Stoßzeiten:
Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 10 Uhr oder von 18 bis 20 Uhr
Samstag ganztägig von 9 bis 20 Uhr
- Post: Reklamationen per Einschreiben mit Rückschein, wie z. B. die Zusendung eines Belegs nach der Beschädigung eines Passes oder Erklärungen über den Nichterhalt eines Passes, müssen per Post an folgende Adresse gesendet werden:
Agentur Navigo
TSA 8445277213 AVON CEDEX