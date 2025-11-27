Wünschen Sie Hilfe, Informationen?

Der FAQ-Bereich , der dem Navigo-Pass gewidmet ist, bietet Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.

Sie können auch auf viele Online-Dienste auf Mon Espace > Mon Navigo zugreifen: Beantragung eines Zertifikats, Verlängerung, Aussetzung, Kündigung, Verlust-/Diebstahlmelde, Aktualisierung Ihrer Daten usw.

Beschwerden über die Fehlfunktion, den Verlust oder den Diebstahl eines Passes müssen direkt an die Schalter der Spediteure, die RATP-Schalter und die SNCF-Serviceschalter von Navigo gerichtet werden.

Für alle anderen spezifischen Anfragen bezüglich des Navigo Mois-Pakets, des Navigo-Wochenpakets und der Auftragsverfolgung eines Navigo-Passes wenden Sie sich telefonisch oder per Post an die Navigo-Agentur.