Ich kann keine Mitfahrgelegenheit anbieten. Was tun?

Aktualisiert am 03 November 2022

Wenn Sie keine Mitfahrgelegenheit anbieten können, überprüfen Sie bitte:

- In der Partneranwendung, dass Sie mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verbunden oder (im Falle einer Verbindung mit einem Partnerkonto) verbunden sind.

- Überprüfen Sie in Ihrem persönlichen Bereich von Île-de-France Mobilités, ob Ihr Navigo-Pass mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft ist. Um Ihr Konto zu verknüpfen, finden Sie das Verfahren hier.

- Dass Ihr Navigo-Abonnement gültig ist und zu den berechtigten Abonnements gehört:

  • Navigo monatlich
  • Kostenloses Solidaritätspaket
  • Navigo Solidarität (75% und 50%)
  • Navigo Jährlicher
  • Navigo Senior
  • Amethyst
  • Imagine R (Schule und Student)

Um zu überprüfen, ob Ihr Abonnement berechtigt ist, können Sie die Informationen zu allen Ihren Abonnements in Ihrem persönlichen Konto von Île-de-France Mobilités abrufen, indem Sie sich im Abschnitt "Meine Verträge" auf "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" anmelden.

- Dass Ihre Reise die 30-km-Zone in der Île-de-France respektiert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich über dessen App an den Kundendienst des Mitfahranbieters.