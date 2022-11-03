Wenn Sie keine Mitfahrgelegenheit anbieten können, überprüfen Sie bitte:

- In der Partneranwendung, dass Sie mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verbunden oder (im Falle einer Verbindung mit einem Partnerkonto) verbunden sind.

- Überprüfen Sie in Ihrem persönlichen Bereich von Île-de-France Mobilités, ob Ihr Navigo-Pass mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft ist. Um Ihr Konto zu verknüpfen, finden Sie das Verfahren hier.

- Dass Ihr Navigo-Abonnement gültig ist und zu den berechtigten Abonnements gehört:

Navigo monatlich

Kostenloses Solidaritätspaket

Navigo Solidarität (75% und 50%)

Navigo Jährlicher

Navigo Senior

Amethyst

Imagine R (Schule und Student)

Um zu überprüfen, ob Ihr Abonnement berechtigt ist, können Sie die Informationen zu allen Ihren Abonnements in Ihrem persönlichen Konto von Île-de-France Mobilités abrufen, indem Sie sich im Abschnitt "Meine Verträge" auf "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" anmelden.

- Dass Ihre Reise die 30-km-Zone in der Île-de-France respektiert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich über dessen App an den Kundendienst des Mitfahranbieters.