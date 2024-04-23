Sie können den Verlust oder Diebstahl Ihres Navigo-Passes melden:

Online in Ihrem persönlichen Bereich : Klicken Sie auf "Verlust/Diebstahl meiner Karte melden" und lassen Sie sich führen. Sobald die Online-Erklärung abgeschlossen ist, wird Ihr alter Navigo-Pass dauerhaft deaktiviert. Sie erhalten Ihren neuen Navigo-Pass innerhalb von maximal 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) nach Eingang Ihres Antrags. Wenn Sie ein Abonnement haben, wird es bereits damit geladen (außer Tageskarte und Navigo Easy).

In den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Serviceschalter Navigo SNCF

Telefonisch, indem Sie die Agentur Navigo unter 09.69.39.22.22 kontaktieren (Anruf ohne Aufpreis)

Ihr Navigo-Pass wird bei Verlust oder Diebstahl auf Ihren Wunsch gegen Zahlung einer Pauschale von 15 Euro TTC ersetzt. Die Gebühr wird von der nächsten Rechnung abgezogen, wenn Sie sich online oder telefonisch bewerben. Diese Gebühren sind zum Zeitpunkt des Antrags zu entrichten, wenn er in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo SNCF Service Desk gestellt wird.

GUT ZU WISSEN : Bei Verlust / Diebstahl Ihres Passes werden die Verträge / Pakete und etwaige Rabattrechte identisch auf einen neuen Navigo-Pass aufgeladen, mit Ausnahme des Navigo Day-Passes und des Navigo Easy. Diese können nicht ersetzt werden und die darauf geladenen tickets können nicht erstattet werden. Sie müssen einen neuen kaufen, um zirkulieren zu können. Das Navigo Day-Paket kann gemäß den geltenden AGB erstattet werden.

Im Falle des Bestehens mehrerer Verträge oder Pakete auf dem Navigo-Pass kann die Verlust- oder Diebstahlmeldung im Internet erfolgen, aber der Ersatz des Passes mit Beladung der Transport tickets muss persönlich erfolgen, entweder in der Handelsvertretung der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo-SNCF-Serviceschalter.

ACHTUNG : Alle Fahrten, die mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag bis zur Registrierung der Verlusterklärung Ihres Passes durchgeführt werden, werden Ihnen in Rechnung gestellt und müssen bezahlt werden.