Wie funktioniert der Kauf von tickets auf meinem Telefon oder meiner Smartwatch?
Dank Ihres Telefons müssen Sie nicht mehr am Schalter und an den Automaten warten!
Ein Service für den Kauf von tickets Transportmitteln (Tickets, Navigo-Pakete usw.) wird in mehreren folgenden mobilen Android- und iOS-Anwendungen angeboten:
Dieser von Île-de-France Mobilités angebotene Service ermöglicht es Ihnen, Transport tickets der Ile-de-France auf einem kompatiblen NFC-Telefon zu kaufen, um einen Navigo-Pass aufzuladen oder mit Ihrem Telefon oder Ihrer vernetzten Uhr zu validieren.
Wir empfehlen Ihnen, sich während Ihres Kaufs bei Île-de-France Mobilités Connect authentifizieren zu lassen, um einen persönlichen Kaufbeleg zu erhalten und ihn später in der Anwendung Île-de-France Mobilités abzurufen.
So laden Sie tickets auf einem Navigo-Pass mit einem Telefon auf (Android und iOS)
- Gehen Sie zum Abschnitt "Kaufen" Ihrer Anwendung
- Legen Sie Ihren Navigo-Pass auf die Rückseite des Telefons, um den Inhalt anzuzeigen
- Wählen Sie einen ticket zum Kauf aus. Sie müssen Ihren Navigo-Pass erneut auf der Rückseite des Telefons vorzeigen, um das gekaufte ticket aufzuladen.
- Entwerten Sie wie gewohnt mit Ihrem Navigo-Pass
Erfahren Sie, wie Sie einen Navigo-Pass mit Ihrem Telefon im Video auf Android und iOS aufladen.
So laden Sie tickets auf ein Telefon (Android und iOS) und validieren direkt mit
- Wählen Sie den ticket, den Sie kaufen möchten, er wird sicher auf Ihrem Telefon gespeichert.
- Halten Sie die RückseiteIhres Telefons vor den Entwerter und validieren Sie
Hinweis: Die in Ihrem Navigo-Pass geladenen tickets und die auf Ihrem Telefon geladenen werden nicht synchronisiert. Sie müssen wählen, ob Sie entweder Ihren Navigo-Pass oder Ihr Telefon verwenden möchten.
Erfahren Sie , wie Sie einen ticket auf Ihr Telefon in Videos auf Android und iOS hochladen.
So laden Sie eine ticket auf eine Smartwatch (Android und iOS) und validieren mit
Auf dem Telefon, mit dem Ihre verbundene Uhr gekoppelt ist:
- Wählen Sie den ticket aus, den Sie kaufen möchten, und laden Sie ihn in Ihre Uhr. Diese wird sicher in Ihrer Smartwatch gespeichert.
- Verwenden Sie Ihre Smartwatch, um Ihre tickets zu validieren und anzuzeigen.
- Hinweis: Die in Ihrem Navigo-Pass geladenen tickets und die auf Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch geladenen werden nicht synchronisiert. Sie müssen wählen, ob Sie entweder Ihren Navigo-Pass oder Ihr Telefon oder Ihre Smartwatch verwenden möchten.
1 Navigo-Karte auf dem iPhone = 1 Reisender
Unter iOS ist es möglich, verschiedene virtuelle Karten zu erstellen, um die tickets anderer Reisender zu speichern. Hier sind die Schritte, die Sie in der Anwendung Île-de-France Mobilités befolgen müssen:
- Wählen Sie im Kaufmenü Ihrer App die Option "Auf meinem iPhone"
- Wählen Sie die Karte aus, auf der Sie ein ticket kaufen möchten
- Benötigen Sie eine neue virtuelle Karte, um mit anderen zu reisen? Erstellen Sie mühelos eine neue
- Tätigen Sie Ihre Einkäufe wie gewohnt
- Um zu reisen, wähle die Karte, die du verwenden möchtest, aus der Karten-App auf deinem iPhone aus
- Sie können eine Karte auch im Handumdrehen auswählen, indem Sie 2 Mal die rechte Seitentaste Ihres iPhones drücken
1 Navigo-Karte = 1 Reisender