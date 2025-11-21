Dank Ihres Telefons müssen Sie nicht mehr am Schalter und an den Automaten warten!

Ein Service für den Kauf von tickets Transportmitteln (Tickets, Navigo-Pakete usw.) wird in mehreren folgenden mobilen Android- und iOS-Anwendungen angeboten:

Dieser von Île-de-France Mobilités angebotene Service ermöglicht es Ihnen, Transport tickets der Ile-de-France auf einem kompatiblen NFC-Telefon zu kaufen, um einen Navigo-Pass aufzuladen oder mit Ihrem Telefon oder Ihrer vernetzten Uhr zu validieren.

Wir empfehlen Ihnen, sich während Ihres Kaufs bei Île-de-France Mobilités Connect authentifizieren zu lassen, um einen persönlichen Kaufbeleg zu erhalten und ihn später in der Anwendung Île-de-France Mobilités abzurufen.