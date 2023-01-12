Sie können eine Rückerstattung aufgrund von Verspätungen, Streiks oder anderen größeren Vorfällen und außergewöhnlichen Ereignissen beantragen, die im Ile-de-France-Netz auftreten und Gegenstand einer aktiven Rückerstattungskampagne sind.

Um alle laufenden Kampagnen und Operationen anzuzeigen, besuchen Sie das einzige Vergütungsportal.

Wenn keine Entschädigungskampagne läuft oder angezeigt wird, dass eine Transaktion abgeschlossen ist, ist es nicht mehr möglich, eine Rückerstattung zu beantragen.

Achtung: Dieser Bereich bearbeitet keine spezifischen und individuellen Rückerstattungsanträge wie die Rückerstattung des Pakets durch die Abteilungen (Imagine R oder Senior), entmagnetisierte Tickets usw.