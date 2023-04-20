⚠ Diese Rückerstattungskampagnen sind nun beendet: Es ist nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen.

Vom 14. März bis einschließlich 20. April 2023 finden Sie zwei Rückerstattungskampagnen im Entschädigungsbereich für Navigo-Kunden:

eine betrifft die Servicequalität des öffentlichen Verkehrs zwischen September und Dezember 2022 : Sie können eine Rückerstattung für einen halben Monat Navigo-Paket erhalten,

: Sie können eine Rückerstattung für einen halben Monat Navigo-Paket erhalten, die andere bezieht sich auf die Pünktlichkeit der Züge und RER im Jahr 2022 : Sie können bis zu 1 Monat Navigo-Paket erstattet bekommen, abhängig vom Betrieb und der Anzahl der monatlichen Paketzahlungen in den Monaten, deren Pünktlichkeit weniger als 80% betrug.

Diese beiden Rückerstattungskampagnen sind kumulativ. Konsultieren Sie die Zulassungskriterien jeder dieser Kampagnen im Bereich der Entschädigung für Navigo-Kunden. Wenn Sie für beide in Frage kommen, müssen Sie zwei separate Anträge stellen. Wenn Ihre Bewerbungen angenommen werden, erhalten Sie zwei separate Überweisungen.