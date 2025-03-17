Île-de-France Mobilités führt vom 18. März bis einschließlich 15. April 2025 eine Entschädigungskampagne durch. Diese Kampagne betrifft die Pünktlichkeit bestimmter Achsen der RER B, RER C und der Straßenbahnlinie T12 im Jahr 2024.

Schritte zur Beantragung einer Rückerstattung

Greifen Sie auf den Entschädigungsbereich zu: Gehen Sie zum Vergütungsbereich für Navigo-Kunden. Wählen Sie die Operation, die Sie betrifft: Wählen Sie die RER- oder Straßenbahnachse, die Sie normalerweise benutzen. Überprüfen Sie die Zulassungsvoraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Situation alle beschriebenen Kriterien erfüllt. Bestätigen Sie Ihre Auswahl: Wenn Sie berechtigt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Bewerben" unten auf der Transaktionsseite. Anmelden: Melden Sie sich über Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto an. Wenn Sie noch kein Konto haben, müssen Sie eines erstellen.

Wichtige Bedingungen

Nur volljährige Kunden oder mündige Minderjährige können sich bewerben. Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter den Antrag stellen.

Diese Kampagne befasst sich nicht mit spezifischen und persönlichen Anfragen, wie z. B. der Rückerstattung des Pakets durch Abteilungen (imagine R, Senior), entmagnetisierten Tickets oder anderen Anfragen, die eine individuelle Bearbeitung erfordern.

Es werden keine Anfragen am Schalter oder über den Kundendienst von RATP und Transilien SNCF bearbeitet.

Unterstützung

Wenn Sie Probleme bei der Anmeldung bei Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto haben, finden Sie auf der FAQ-Seite Île-de-France Mobilités Connect Hilfe.